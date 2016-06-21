الزمالك فى مباراة كرة ماء..!

** عندما نزل الحكم الموريتانى على لمجيفرى إلى أرض ملعب الحرية فى مدرينة هاركورت توقعنا أن تؤجل مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيرى لمدة 24 ساعة على الأقل، فالأمطار غزيرة، وحبة المطربكثافة وطول الأصبع، والأرض ابتلعت كل الماء ولفظت ما زاد وكان كثيرا وعميقا، فالكرة التى ألقاها الحكم من يده نحو أرض الملعب لم ترتد. ومع ذلك قرر الحكم إقامة المباراة.



** لا يمكن تحليل اللقاء فنيا، ولا يمكن الحديث عن واجبات اللاعبين ومراكزهم وتماسكهم، وسرعاتهم، وتحركاتهم.. ومن يفعل ذلك فهو يشتغل شغله، ويشتغلنا. وإنما هناك روح قتالية من جانب لاعبى الزمالك.. هم ينقضون على الكرة، وينقضون على اللاعب المنافس، لدرجة الارتماء. وعلى الرغم من صعوبة الحركة والجرى فوق سطح الماء تراهم يجرون، ويحاولون ويتحركون. وكان يمكنهم جميعا التقليل من الجهد، فالعذر جاهز. إنها مباراة كرة ماء وليست كرة قدم..



** كان منطقيا أن يطلب محمد حلمى من اللاعبين عدم الإحتفاظ بالكرة وتبادلها وتمريرها. وكان طبيعيا أن يلعب فريق أنيمبا على الكرات الطويلة المرسلة إلى صندوق الزمالك أملا فى أخطاء دفاعية وفى إنهاك الدفاع وحارس المرمى، فلافائدة من تنظيم هجمات والتحضير الكثير.. ومع ذلك كان لاعبو الزمالك رجالا بحق. وهذا واجبهم، ولا شكر على واجب. ونحن نريد إرساء ذلك. ولأن ذلك يغيب كثيرا عن بعض لاعبينا وفرقنا، فإن المفروض والمنتظر يستحق التحية..



** هدف باسم مرسى توقيته قاتل وجاء فى الوقت الرائع، وهو عكس الوقت الضائع فى الكلمات المتقاطعة لمجلة ميكى. وهو من الأهداف الخطف. كما برز محمد إبراهيم والشناوى طبعا. ومعهم جميع اللاعبين الذين تحملوا مشقة اللعب على أرض ملعب ثقيلة وطينية، وغير مستوية، وتمثل مقاومة فى الحركة والجرى.. مبروك هذا الفوز المهم على فريق قوى. وهو فوز مهم لأنه خارج الأرض، ولأنه فى بداية دورى المجموعات. وهو فوز مهم بغض النظر عن الأرقام والتاريخ. هو فوز فى الحاضر..



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** ما زال أداء منتخب إنجلترا العريق غير مقنع، وهو يلعب كرة بطيئة، وعقيمة، وبليدة. ومع ذلك يقول رئيس الاتحاد جريج دايك بواقيعة وبصدق خالص أن التجديد مع هدسون المدير الفنى يرتبط بنتائج الفريق فى كأس أوروبا. أو بالأداء الجيد. (معيار الأداء الجيد ممكن نختلف عليه مع دايك، لأنه ليس جيدا).. لكن النتيجة الجيدة حسب رئيس الاتحاد الإنجليزى أن يصل الفريق إلى الدور قبل النهائى.



** لم يعد الرجل بالتجديد فى حالة الفوز باللقب. لم يؤكد أن الفوز بكأس أوروبا وارد، لأن المعدن الإنجليزى يظهر وقت الشدة. لم يقسم رئيس الاتحاد بحياة «أبوالهول وبالأهرامات» أن الفوز بالبطولة فى جيب منتخب الأسود الثلاثة..

*نقلاً عن الشروق المصرية