مدرب من الفضاء

بعض الحكايات والقصص يمر مرور الكرام وبعضها يظل عالقا في الذهن وحديث الساعة حتى بعد سنوات طويلة من تاريخ حدوثه.

هذا السيناريو المثير حدث تحديدا قبل يومين في معسكر المنتخب الإيطالي المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأوروبية والتي تقام مبارياتها في العاصمة الفرنسية باريس،حيث عمد مدرب المنتخب الحالي انطونيو كونتي واللاعب الإيطالي الدولي السابق إلى استخدام فكرة فريدة من نوعها لتحفيز لاعبي التشكيلة الحالية في المنتخب قبل بداية انطلاق مباريات البطولة.

علما أن هذه المجموعة من اللاعبين تعد أضعف تشكيلة في تاريخ المنتخب الأزرق خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث لا يوجد فيها أي نجوم بارزة باستثناء الحارس المخضرم لويجي بوفون ٣٩ عاما، ورغم ذلك حققت هذه المجموعة المستحيل بعينه خلال مباريات الدور الأول من البطولة حيث تجاوزت بسهولة وبنتيجة 0/2 المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني في التصنيف العالمي ومتصدر التصنيف على مدى كل الشهور الماضية وعادت نفس المجموعة ومارست مغامرتها التاريخية حيث تجاوزت 0/1 منتخب السويد المدعم بالنجم الكبير زلاتان ابراهيموفيتش.

ولعل من المناسب بعد الاستعراض السريع أعلاه للتحول الكبير في أداء ومستوى اللاعبين الإيطاليين خلال المباريات الماضية العودة من جديد إلى فكرة المدرب كونتي الغريبة من نوعها حيث قرر خطوة الاستعانة برائد الفضاء لوكا بارميتانو والذي يعتبر أول إيطالي شارك في عملية سير على الفضاء عام ٢٠١٣، وقدم لوكا يومها محاضرة تحفيزية مختلفة للاعبين مضمونها أهمية العمل الجماعي وقوة الدافع وحسن الاستعداد وصرح وقال بعد مغادرته مقر معسكر المنتخب الإيطالي في فرنسا «نحن رواد الفضاء نشكل فريقا صغيرا ونتدرب بشكل قاس ونرتدي ملابس زرقاء مثل لاعبي المنتخب وندرك أننا نمثل صورة ايطاليا أمام العالم».

كلمة أخيرة: لا شيء بلا ثمن والنجاح أحيانا يتطلب بعض الأفكار غير التقليدية ولعل فكرة المدرب كونتي الشجاعة والفريدة من نوعها في التعامل مع اللاعبين تدل بشكل كبير على براعة هذا المدرب الواثق من قدرته الفنية والمؤمن بمفهوم العمل الجماعي قولا وفعلا.

*نقلاً عن اليوم السعودية