الأرجنتين تبلغ نهائي كوبا أميركا في ليلة ميسي التاريخية

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا 2016 للمرة الثانية على التوالي بعدما سجل هدفاً بات على إثره أعظم هدافي منتخب بلاده، وصنع هدفين أمام الولايات المتحدة الأميركية في المباراة التي انتهت برباعية بيضاء للمنتخب الضيف.

وسجل إيزيكيل لافيتزي الهدف الأول وأتبعه ميسي بالهدف الثاني فيما تكفل غونزالو هيغواين بالهدفين الثالث والرابع.

وتقدمت الأرجنتين بهدف مبكر سجله إيزيكيل لافيتزي بضربة رأس في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميسي.

وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 55 هدفا بعدما سجل هدفا رائعا من ركلة حرة حرة ببراعة من حافة المنطقة لتتقدم الأرجنتين 2-صفر في الدقيقة 32.

وجاء الهدف في المباراة الدولية 112 لميسي ليجتاز جابرييل باتيستوتا الذي أحرز 54 هدفا في 78 مباراة مع الأرجنتين.

واحتسب الخطأ بعدما تعرض ميسي لخطأ من كريس فوندولوفسكي مهاجم أمريكا الذي تلقى بطاقة صفراء. وسدد ميسي الكرة ببراعة في نفس زاوية الحارس براد جوزان الذي لم يكن من السهل عليه إبعاد الكرة.

وأصبح رصيد ميسي خمسة أهداف في النسخة المئوية لكوبا أمريكا ويتأخر بهدف واحد عن إدواردو فارجاس مهاجم تشيلي وهداف البطولة.

ووصل ميسي إلى هذا العدد رغم أنه لم يدخل التشكيلة الأساسية للأرجنتين في أول ثلاث مباريات بالبطولة بسبب إصابة بالظهر.

ويعيش ميسي حالة رائعة من التألق وسجل ثلاثة أهداف في 19 دقيقة بعد مشاركته كبديل في الفوز 5-صفر على باراجواي الأسبوع الماضي.

وفي مطلع الشوط الثاني تلقى غونزالو هيغوايين تمريرة من إيزكيل لافيتزي ليسددها مرتين بعدما تصدى الحارس الأميركي للكرة الأولى ويحرز الهداف الأرجنتيني الثالث.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على المباراة بعد الهدف الثالث، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص وكان أبرزها تسديدة إيريك لاميلا التي جانبت المرمى، وفي الدقيقة 86 سجل هيغوايين الهدف الأرجنتيني الرابع والثاني له شخصياً بعدما استغل عرضية ليونيل ميسي.