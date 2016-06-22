الشباب وسامي يوثقان علاقتهما لـ3 أعوام مقبلة

وقعت إدارة نادي الشباب السعودي رسميا مع المدرب سامي الجابر ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء في الخبر الذي نشره المركز الإعلامي الأبيض عبر تويتر يوم الثلاثاء: "وقع رئيس مجلس الإدارة عبدالله القريني قبل قليل العقد الرسمي مع الكابتن سامي الجابر لتولي إدارة الجهاز الفني لمدة ثلاثة مواسم".

وكان الشبابيون قد اتفقوا مع المدرب السعودي منذ مدة، في حملة تسعى إليها الإدارة لتحسين أوضاع الفريق فنياً وإعادته إلى منصة البطولات مجدداً.

ودرب الجابر نادي الهلال مسبقا، وكذلك قاد الوحدة الإماراتي لفترة قصيرة.