بوراك يمنح الأتراك الفوز على حساب التشيك

قاد هدفان من بوراك يلمظ وأوزان طوفان تركيا للفوز 2-صفر علىجمهورية التشيك في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 اليوم الثلاثاءلتحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة وتحافظ على آمالها فيالتأهل لأدوار خروج المهزوم.

ورفع الفوز رصيد تركيا إلى ثلاث نقاط من ثلاث مباريات خلفكرواتيا واسبانيا. ويتعين عليها الانتظار الان حتى انتهاء دورالمجموعات على أمل الصعود ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

ووضع يلمظ المنتخب التركي في المقدمة في الدقيقة العاشرة بعدما

أنهى بشكل جيد هجمة مرتدة قادها اردا توران وايمري مور في الزاوية من الزاوية الضيقة للحارس بيتر تشك.

وأهدر المنتخب التشيكي العديد من الفرص للتعادل ودفع الثمن في

منتصف الشوط الثاني حين أطلق طوفان تسديدة لا تصد في سقف الشبكة

بعد أن أرسل سيلتشوك اينان ركلة حرة إلى منطقة الجزاء.