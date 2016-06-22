كرواتيا تحرز فوزاً صعباً على المنتخب الإسباني

خسرت اسبانيا حاملة اللقب للمرة الأولى في 15 مباراة ببطولة اوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء عندما هزمتها كرواتيا 2-1 لتفوز بصدارة المجموعة الرابعة.



وسجل ايفان بريشيتش هدف الفوز قبل ثلاث دقائق على النهاية بعدما أنقذ دانييل سوباشيتش حارس كرواتيا ركلة جزاء نفذها قائد اسبانيا سيرجيو راموس مع تبقي 20 دقيقة على النهاية.



وألغى هدف نيكولا كالينيتش مهاجم كرواتيا تقدم اسبانيا المبكر عبر الفارو موراتا في الشوط الأول.



وتلتقي اسبانيا مع ايطاليا بطلة المجموعة الخامسة في دور الستة عشر يوم الاثنين القادم في باريس بينما تلعب كرواتيا ضد أحد الفرق صاحبة المركز الثالث في لانس يوم السبت.



وهدف كالينيتش قبل نهاية الشوط الأول مباشرة هو الأول في شباك اسبانيا في 948 دقيقة في تصفيات أو نهائيات بطولة اوروبا منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.