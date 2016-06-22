محمد نور يعلن اعتزاله اللعب رسمياً

أعلن محمد نور، نجم الكرة السعودية ونادي الاتحاد، اعتزاله لعب كرة القدم رسمياً بعد مسيرة امتدت 20 عاما في المستطيل الأخضر.

وأبلغ صانع الألعاب الجميع بقراره ضمن مؤتمر صحفي عقد في مقر النادي الأصفر بمدينة جدة مساء الثلاثاء وسط حضور شرفي وإعلامي كبير.

وقدم نور شكره لجماهير الاتحاد على وقفتها معه طوال مسيرته الرياضية ومبديا حزنه على الرحيل.

من جانبه أعلن الشرفي الاتحادي منصور البلوي تكفله بحفل اعتزال صاحب القميص رقم "18"، مؤكدا أن من حق نور اختيار الفريق الزائر مع التنسيق مع الإدارة الاتحادية المقبلة وذلك خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وقال نور في المؤتمر الصحفي: "لن ابتعد عن عشقي الاتحاد وسأعمل في أي منصب مساعد مدرب أو إداري، أما رقم 18 سيكون لأي لاعب يريده، وسوف يمنحه لاحقا في مباراة اعتزاله لأحد اللاعبين".

الجدير بالذكر أن محمد نور حقق العديد من البطولات مع فريقه الجداوي على غرار بطولة الدوري وكأس ولي العهد وكأس الملك وبطولتين آسيويتين واللعب في مونديال العالم للأندية، فيما كان جزء بارزا مع النصراويين في تشكيلتهم التي حققت بطولة الدوري عام 2014 بعد سنوات عجاف.



