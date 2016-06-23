أوهام «لوف بوسكية»!

لا يزال ديل بوسكي في عالم آخر من الأحلام، مثلما هو حال الآخر الألماني لوف، حيث يعتقد الاثنان أن ما يجري في البطولة الاوروبية للمنتخبين الأسباني والألماني على مستوى المؤشرات، ليس أكثر من سحابتين للصيف عابرتين، وأن الحقائق تذهب في اتجاه آخر، وأن الأهداف حتى وان تأخرت في الاكتمال، إلا أن الوقت سيحين لها فيما سيأتي من منافسات، وهي واحدة من لحظات الاستهتار بالواقع، وتجنب تقبل الحقائق والوقائق، لا يفضلها بوسكي ولوف وفقط،

بل والعديد من المدربين، في اللحظة التي يعجزون فيها عن تقديم أي جديد، ويفشلون في إضافة أي شيء يمكن أن يؤثر على واقع أضحى مختلفًا عن ذلك الذي كان قبل سنوات، وفي مسيرة المنتخبات، لا بديل أمام المدرب من تجنب التركيز على التحفيز المستمر والبحث عن طموحات وأهداف جديدة، يمكن من خلالها أن يضفي الجديد، ليس على مستوى المنتخب كمجموعة متكاملة وفقط، بل وأيضا ما يخص المنتخب كأفراد، خاصة وأن اقتناعك السابق بقدرة أيهم على التأثير، لتظل تلك القناعات حاضرة رغم التراجع في المستوى والنزول في الأداء، فليس لذلك أي تفسير أكثر من الإشارة عن عجز واضح للمدرب وركون الى الماضي وواقع بليد.!



حتى وإن تصدر المنتخب الالماني المجموعة الثالثة، إلا أنها حكاية من مؤشرات واضحة وصريحة، تؤكد أن القناعات التي يتمسك بها لوف لا يمكن أن تمضي معه المزيد من الخطوات التي اعتاد عليها المانشافت، والحال لا يختلف كثيرًا مع المنتخب الأسباني إن لم يكن يزيد، حيث تتشابه القناعات بين ديل بوسكي ولوف وتظهر عدم القدرة على أحداث التغيير هي الواقع الذي يفرض نفسه على هوية وصورة المنتخبين العامة، ومن غير المعقول أن تطالب الجديد من لاعبين، لم يعد لهم مع أنديتهم الصورة المقنعة ولا الحافز ولا الطموح، حتى وإن اعتقدت في علاقة ترتبط بها معهم، وصورًا لا زلت تحتفط بها في ذاكرتك عن سيناريوهات سابقة، فكل ذلك ليس أكثر من ماضٍ، وأن الحقيقة والمؤشرات في غير ذلك الاتجاه.!



هي من المعضلات العامة التي تعاني منها العديد من المنتخبات على وجه الخصوص، حيث تتباعد فترات التجمع للاعبين والمشاركة في البطولة، ومع ذلك التباعد والتفاوت في الأداء والمستويات، يتباعد المسؤولون ايضًا في تحري الدقة والموضوعية، فتجدهم يعيشون على حالة قديمة كالتي يعيش عليها المدربون، لا تفكير في مؤشرات ولا تحفيز لآمال ولا تعزيز لطموحات، لتكون النهاية والانتكاسة التدريجية، ليست أفضل حالاً مما سيعيش عليه الأسبان والألمان.!

*نقلا عن الأيام البحرينية