بلجيكا تهزم السويد وتبلغ دور ثمن النهائي

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ثمن النهائي بفوزه على نظيره السويدي 1-صفر اليوم الاربعاء على ملعب "اليانز ريفييرا" في نيس في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس اوروبا 2016 في كرة القدم المقامة في فرنسا حتى العاشر من الشهر المقبل.



وسجل راديا نايغولان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.



وهو الفوز الثاني على التوالي لبلجيكا بعد الاول على جمهورية ايرلندا 3-صفر مقابل خسارة واحدة صفر-2 امام ايطاليا المتصدرة والتي خسرت امام جمهورية ايرلندا صفر-1، فيما منيت السويد بخسارتها الثانية بعد الاولى امام ايطاليا وودعت بنقطة واحدة من تعادل مع جمهورية ايرلندا 1-1.

