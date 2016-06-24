أونيل يؤكد: مستعدون لـ"مباراة العمر"

قال المدرب مايكل اونيل إن ايرلندا الشمالية مستعدة "لمباراة العمر" قبل مواجهة بريطانية أمام ويلز غدا السبت لحجز مكان في دور الثمانية لبطولة اوروبا 2016 لكرة القدم.



وايرلندا الشمالية واحدة من مفاجآت البطولة حيث بلغت دور خروج المغلوب بعد التفوق على اوكرانيا والخسارة امام المانيا بطلة العالم وبولندا بهدف واحد فقط.



وسيدخلون مباراة الغد على ملعب بارك دي برينس واخر انتصار لهم على ويلز قد تحقق في 1980 رغم ان الفريقين تعادلا 1-1 في مارس اذار.



وأيلغ اونيل الصحفيين اليوم "نصيحتي للفريق عبارة واحدة. مباراة العمر تنتظركم مساء الغد."



وتابع "نعلم حجم المهمة التي تنتظرنا. اتوقع ان تكون ويلز الاكثر ترشيحا لكننا لعبنا هنا قبل ثلاثة ايام مع بطلة العالم ولن تكون مواجهة الغد اصعب منها."



وبنى فريق المدرب اونيل نجاحه حتى الان على دفاع صلب واللعب على الهجمات المرتدة.



وتصدر مجموعته في التصفيات بعدما سجل 16 هدفا في عشر مباريات.



ورغم وجود جاريث بيل في تشكيلة ويلز قال اونيل ان ايرلندا الشمالية لا تخشى وجود منافسين في نفس قوته.



وقال "سنعمل على تحييد جاريث بيل."



وسيدير المباراة الحكم الانجليزي مارتن اتكينسون وهو ما يمنح المواجهة مذاقا بريطانيا.



وقال اونيل "اهم شيء ان نتعامل معها كمباراة كؤوس. سيدير المباراة حكم انجليزي ونريد اظهار كرة القدم البريطانية في أفضل صورها."