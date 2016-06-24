رصاصات المدربين ليست قاتلة!!

ما زالت حظوظ المنتخبات المشهودة بدور البطولة قائمة في يور فرنسا برغم ان العروض والنتائج لم تدل عليهم بعد، لكن الصور عادة ما تتغير وتتقلب الاوضاع بعد انطلاق دور الـ(16)، كما ان الحرب النفسية والاعلامية ظلت محتدمة بشكل مباشر او بغيره وتشترك فيه كل الخطوط المؤمنة سواء باسم الوفد الرسمي او جائت على لسان رمز من رموز معروفة التصريح والتهديف والتأثير، اذ اعلن في هذا الاطار المدرب الإيطالي المخضرم،

كابيللو، في تصريحات إذاعية لراديو «أنكيو» «أرشح المنتخب الإيطالي للفوز باللقب. لأنهم فريق يصعب التعامل معه خلال الـ90 دقيقة، ولا يستسلم نهائيا بخلاف اللعب المنظم والدفاع القوي»، وأضاف: «الجميع، أصبح يخشى المنتخب الإيطالي، لأن الدفاع القوي، خاصة في ظل وجود لاعبي يوفنتوس المنسجمين تماما ومن خلفهم بوفون يرهق أي خصم فيصبح موقفه صعبا للغاية عندما تستغل إيطاليا أي لعبة ثابتة أو هجمة مرتدة للتسجيل».



لم تنتهِ مشاكل بل فضائح اليور بجبهات متعددة، فقد واجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتهامات بمحاولة القاء اللوم على اخرين «بشكل فاضح» بشأن حالة أرضية الملاعب التي تستضيف بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم. وقال اتحاد يضم كل الجهات المعنية بالمحافظة على عشب الملاعب الفرنسية إن جانبًا كبيرًا من الانتقادات التي أثارتها حالة ملاعب بالبطولة ينبغي أن يوجه إلى الاتحاد الأوروبي إذ ان اللوم يقع على مستشار الاتحاد القاري، مضيفًا «هذا الوضع فاضح على أقل تقدير... عندما تعرف أن هؤلاء (الخبراء) تم استبعادهم بصورة منهجية من أي عملية اتخاذ قرار وتم تجاهل نصائحهم». وباستثناء ملعب بارك دي برنس واستاد فريق لانس تستخدم ملاعب البطولة لأغراض متعددة ليعظم ملاكها مكاسبهم المادية.



في صورة ممنهجة وتدل على النفرزة وتشتيت الفكر والضغوط الحادة التي يتعرض لها، شن فاتح تريم مدرب تركيا هجومًا استثنائيًا على وسائل الإعلام التركية، التي انتقدته قبل المباراة الحاسمة أمام منتخب التشيك في الجولة الأخيرة، وقال فاتح في مؤتمر صحفي: «أنا مستاء، ومحبط. يمكنك أن ترى هذا على وجهي، فأنا بشر». قبل أن يشير للانتقاد الذي تلقاه من «أستاذ تاريخ» في برنامج تم عرضه على التلفزيون التركي ولم يكن هذا البرنامج له علاقة بكرة القدم.



وأضاف تريم: «لست أنا من ينبغي عليه أن يخجل مما فعله. الأشخاص الذين يضعونا في مثل هذه المواقف هم من يجب عليهم أن يخجلوا مما يفعلون». وقال: «أتمنى أن أشاهد المنتقدين وهم يدربون فرقهم. تعلم أنه ينبغي عليَّ أن أضحك. كل هذه الشائعات والانتقادات حول المراكز والتشكيل. سأواجههم وسيحصلون على نصيبهم من الانتقادات».



في موجة حملات اعلامية تدريبية شبهت باطلاق الرصاص، قال الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي، إن مواطنه بول بوجبا لم يظهر كافة إمكانياته وإنه من المبكر للغاية الحكم على لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي. وعقب الأداء المتواضع الذي قدمه في أول مباراتين لمنتخب فرنسا ضمن المجموعة الأولى لبطولة أوروبا 2016 أمام رومانيا وألبانيا، وقال فينجر لوسائل إعلام بريطانية «سيكون اللاعب الذي نتوقعه عندما يبلغ 26 عامًا. لم يقدم كل ما توقعناه منه بعد.

وأضاف «بوجبا يمر الآن بمرحلة من النضج بينما بدأنا نحن في إلقاء ظلال من الشك عليه. أنه اختبار ذهني في مسيرته كلاعب كبير». وتابع: «أما أن يفقد عطره المميز الذي يملكه أو أنه سيظهر أنه اللاعب الذي ننتظره ويتطور بشكل أكبر».

*نقلا عن الأيام البحرينية