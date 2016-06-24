شامبيونز ليغ.. ويوروبا ليغ!

ارتسم جدول دور ال16 "المختل" ليورو 2016.. تخال أن هناك قسماً أول أشبه بمسابقة شامبيونز ليغ لأنه يضم ألمانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنكلترا أي الدول المصنفة في المراكز الخمسة الأولى حسب تصنيف الإتحاد الأوروبي (فضلاً عن إيسلندا وسلوفاكيا وجمهورية إيرلندا) ويجب أن تصل واحدة منها الى مباراة القمة بعد معارك طاحنة فيما بينها في دور ال16 (اسبانيا – ايطاليا) وفي ربع النهائي (الفائز من اسبانيا – ايطاليا سيواجه ألمانيا أو سلوفاكيا، والفائز من إنكلترا – ايسلندا سيواجه فرنسا أو جمهورية إيرلندا).. أما القسم الثاني فتخاله أشبه بمسابقة يوروبا ليغ (سويسرا – بولندا، وكرواتيا – البرتغال، وويلز - إيرلندا الشمالية، وبلجيكا - المجر).

في القسم الأول هناك 5 دول كبرى أحرزت 20 لقباً كبيراً مجتمعة: 11 في كأس العالم و9 في بطولة أوروبا، ولم تحرز دول القسم الثاني اي لقب.. ومن حيث التعداد السكاني هناك 318 مليون نسمة و87 مليون نسمة على التوالي.

والحق كل الحق على اسبانيا وإنكلترا.. كل منهما كان على رأس مجموعة في الدور الأول، ومع ذلك حلت هذه وتلك في المركز الثاني خلف كرواتيا وويلز على التوالي، وبدل أن تلعب في القسم الثاني إذا بها تتواجد في القسم الأول.. بمعنى أن القسم الثاني كان يجب أن يضم اسبانيا وإنكلترا وسويسرا وبولندا والبرتغال وإيرلندا الشمالية وبلجيكا والمجر.

حصل ما حصل، وفي دور ال16 مباراتان من طراز نفيس: اسبانيا مع ايطاليا وقد خاضتا نهائي 2012 عندما فازت الأولى 4-صفر وهما ستقفان وجهاً لوجه في 6 أكتوبر ضمن تصفيات مونديال 2018.. وكرواتيا مع البرتغال.

حققت البرتغال 3 تعادلات فبلغت الدور الثاني والفضل كل الفضل لكريستيانو رونالدو.. وحقق كل من تركيا وألبانيا فوزاً واحداً وخرج من الدور الأول بفارق الأهداف.. ومع ذلك، نظر مدرب البرتغال فرناندو سانتوش الى الجدول وتوقع أن يصل منتخبه الى المباراة النهائية طالما أنه لن يواجه أياً من المنتخبات المصنفة في المراكز الخمسة الأولى.. أما بالنسبة الى النقاد فيتوقعون أن تصل كرواتيا بالذات الى لقاء القمة لتواجه إحدى الدول الخمس المذكورة.

ومع حضور دور ال16 بدأت المنافسات الملتهبة.. والآتي أعظم.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية