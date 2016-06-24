كوبا في أميركا "فاقد الشيء لا يُعطيه"!

وقعت الولايات المتحدة الأميركية في شر أعمالها أمام العالم حين اقترحت على الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" فكرة تنظيم بطولة كأس أميركا اللاتينية "كوبا أميركا 2016" احتفالاً بالسنة الـ100 على تأسيس البطولة ظنًا منها بأن ذلك سيعود عليها بمكاسب مالية وفنية ستُغير من منظور الجمهور المحلي للعبة وستطورها أمام باقي الألعاب الجماعية في البلاد.

لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فالبلد غير المهتم بكرة القدم شعبا وحكومة، ارتكب العديد من السقطات التنظيمية التي برهنت للجميع على أن بلاد العم سام لم تتقدم في الكثير من النواحي منذ تنظيمها لمونديال عام 1994.

جاهزية أميركا لهذا الاختبار الصعب كان مُهتزًا، فمنذ زمن طويل لم تَختبر نفسها بتنظيم أحداث تحظى باهتمام عشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم باستثناء أولمبياد أتالانتا 96. أميركا اكتفت على مدار الأعوام الماضية باستضافة مباريات ودية لبعض الأندية الأوروبية الكبرى كل صيف، وهذا لم يكن كافيا لتلافي الأخطاء المهنية والفنية الجسيمة التي لطخت سمعتها أكثر أمام محبي المستديرة.

ما حدث دفعني للتساؤل حقًا، هل كانت أميركا تستحق المنافسة على تنظيم مونديال 2022 التي لا تزال تتحسر حتى يومنا هذا على ذهابه لقطر؟ وما هو مبرر محاولات النائب العام الأميركي لسحب التنظيم من الدولة العربية بالكشف المستمر عن الفساد المستور في الفيفا، وكأنه لم يكن موجودا أيام الرئيس الأسبق جواو هافيلانج؟ لماذا نهض الضمير فجأة هكذا، وأميركا كما هو واضح متواضعة جدًا في استضافة وتنظيم الأحداث الكروية! سر ستجيب عنه الأيام.

مستوى المنتخب الأميركي في البطولة كان جيدا لحد ما مقارنة بمستويات منتخبات مثل البرازيلي والباراغوياني والأوروغوياني، بفضل خبرات مايكل برادلي وكلينت ديمسي وحيوية بيدويا ووود وجونز، وليس لأن لمسة يورغن كلينسمان بدأت تطغى أو ما شابه، فيكفي ما قاله بعد خسارته من الأرجنتين 4/صفر بأنه لا يخجل من هذه الخسارة وفخور بالسقوط أمام المصنف الأول عالميا.

ولم يسدد الفريق أي كرة على مرمى الأرجنتين لمدة 90 دقيقة، أي أنه رسب في الاختبار الأهم، وهذا بالضبط ما كان يحدث مع اللجنة المنظمة، ترسب كل مرة توضع فيه في اختبار صعب، إذ فشلوا فشلاً ذريعًا على إبهار المشاهد وجذب أنظاره إلى البطولة بالذات عقب انطلاق يورو 2016، ولم يظهروا للعالم أي تطور في المستوى، ما انعكس بالسلب على التغطية الإعلامية أيضا، وحتى الملاعب ليست بجمال ملاعب أوروبا وإثارة ملاعب أميركا الجنوبية.

في بداية البطولة ارتكبت اللجنة المنظمة حماقات لا تصدر من بلد كبير، حماقات تنم عن عدم احترام للدول المشاركة بعزف النشيد الوطني لتشيلي بدلاً من النشيد الوطني لأوروغواي في المباراة الأولى للفريق أمام المكسيك بالمجموعة الثالثة، وتكررت نفس الحادثة في مباراة تشيلي والأرجنتين بالمجموعة الرابعة بإذاعة أغنية لأحد مشاهير موسيقى "الهب هوب" أثناء عزف النشيد الوطني التشيلي!

قبل عدة أشهر ملأ الأميركان صفحات التواصل الاجتماعي بالكلمات الساخرة من صحافية مصرية فشلت في طرح سؤال على ليوناردو دي كابريو بعد فوزه بالأوسكار، وقبلها بفترة وجيزة كتبوا عن العزف المثير للشفقة لنشيد روسيا عند استقبال فلاديمير بوتين في القاهرة، وتدور الأيام ويسقطون هم في هفوات أكثر صبيانية وربما أقبح، لماذا؟ لأنها متعلقة بكرة القدم ويشاهدها كل العالم وليس فئة معينة.

ولو كنت من بين الحضور في ملاعب كوبا أميركا، وأردت معانقة ميسي أو أخذ صورة خاصة مع خاميس، فلا تتردد من اقتحام أرض الملعب فلن يوقفك أحد على الإطلاق "خد ديلك في سنانك وعيش حياتك" وستحظى بشهرة عالمية لأن الكاميرات كلها ستلاحقك، وهذا ما لا نراه في أوروبا والدول المتقدمة عندما يقتحم مشجع ما أرض الملعب تدور الكاميرا في المدرجات ولا تمنحه اهتماما قد يكسب بسببه رهانا ماديا ضخما مع أحد مكاتب المراهنات.

التسيب الأمني في ملاعب البطولة شكل خطورة على سلامة وحياة لاعبين عالميين لا تعرف أميركا قيمتهم في السوق، لأن قيمة نجوم السلة والبسيبول والكرة الأميركية أعلى وأهم من هؤلاء لهذا حمايتهم كان آخر همومهم.

ميسي تعرض لموقف عاطفي حساس بسجود مشجع تحت قدميه، لكن ليس كل مرة ستسلم الجرة، فربما يقتحم عاشقًا مجنونًا لرونالدو أرض الملعب من أجل أن "يفش غله" في ميسي للتأثير عليه ومنعه من تحقيق المزيد من المكاسب أمام خصمه اللدود على الكرة الذهبية.

ما أكثر المجانين في كرة القدم والتعصب الأعمى لا جنس له، وانظروا لما حدث من هوليغانز روسيا وإنجلترا وبولندا وكرواتيا في اليورو، وما فعلته جماهير تركيا بمطاردة آردا توران بصافرات الاستهجان كظله أثناء مباراة إسبانيا!

الخطوة الأولى على طريق النجاح غابت عن أميركا، بإهمال تدريب أعضاء اللجنة المنظمة في الثلاثة أو الأربعة مونديالات السابقة 2002 و2006 و2010 و2014، فضلاً عن بطولات ككأس القارات ومونديال الأندية، وتجاهل إرسال متطوعين إلى تلك البطولات، والباب دائمًا مفتوح أمام المتطوعين المتميزين من كل أنحاء العالم للمشاركة في مثل هذه التظاهرات بما في ذلك كأس أمم أوروبا، وأعرف العديد من الأصدقاء المصريين والمغاربة الذين شاركوا كمتطوعين في كؤوس العالم مؤخرًا دون مشاركة بلادهم، بينما أميركا كانت دائمة المشاركة في المونديال.

ما غاب عنهم قد غاب لأن فاقد الشيء لا يُعطيه، فحب كرة القدم وشغف الشعوب بها هو ما يدفع الأفراد نحو التعلم من الغير. والولايات المتحدة قدمت تنظيما سيئا للكوبا المئوية منذ المباريات الافتتاحية للمجموعات إلى مباراتي الدور نصف النهائي، وكانت آخر سقطة تلك المتعلقة بمباراة كولومبيا وتشيلي عندما أقيمت في ولاية شيكاغو رغم سابق علم اللجنة من خبراء الأرصاد بأن عاصفة رعدية ستضرب شيكاغو أثناء المباراة ليتم تأجيلها لساعتين ونصف الساعة بعد أن غرق الملعب بالماء وفقد عناصر الفريقين تركيزهم، وسط حيرة وتساؤلات البعض عن ماهية تلك الصفقة التي منحت بلدا فاقدا للأهلية الكروية تنظيم أعرق وأقدم بطولة قارية في تاريخ البشرية.

*خاص بالعربية.نت - رياضة