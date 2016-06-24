مدرب مصر: أسماء المنافسين لا تعنينا

أكد مدرب منتخب مصر لكرة القدم الأرجنتينى هكتور كوبر اليوم الجمعة "الاسماء لا تعنينا" وذلك بعد سحب قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.



وقال كوبر تعليقا على القرعة التي اوقعت مصر في المجموعة الخامسة مع غانا والكونغو واوغندا، "من يريد التأهل لا يفرق بين منتخبات قوية واخرى ضعيفة في المجموعة، والمدرب الذى يكرس تفكيره لباقي المنتخبات وتصنيفها دون اعداد رجاله لمثل هذه المواجهات لا يكون جديرا بتدريب منتخب يريد التأهل الى النهائيات".



واضاف "الهدف الاول لمنتخب مصر سيكون الفوز فى جميع المباريات"، مشدداً على أنه "لا يوجد منتخب صعب وأخر سهل خصوصا أن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة".



وعن سداسية غانا فى شباك الفراعنة فى تصفيات مونديال 2014، أكد كوبر "اقيمت المباراة قبل 3 سنوات والوضع الان تغير حيث يتواجد حالياً جهاز مختلف ولاعبون مختلفون".



وختم الارجنتيني تصريحه بمطالبة الجماهير المصرية بمساندة منتخبها من أجل تحقيق حلم بلوغ النهائيات لاول مرة منذ 1990.

