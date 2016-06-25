بريطانيا قفزت من السفينة

17 مليون صوت أخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صاحبها انهيار سريع لأسواق العالم في آسيا وأوروبا، وتبعتها استقالة رئيس وزراء بريطانيا، والدعوة لاجتماع عاجل للمجموعة الأوروبية والبقية في الطريق، هكذا جاءت الأحداث متسارعة عشية الإعلان عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، عندما صوّت 51.9 في المئة من البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، في خطوة ستكون لها انعكاساتها الواضحة على مختلف المجالات ومنها الرياضية، حيث من المتوقع أن تعاني الرياضة في بريطانيا بشكل واضح وملحوظ، جراء قرار خروجها وقفزها من سفينة الاتحاد الأوروبي.

أولى العقبات التي ستعترض قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اعتبار كل اللاعبين الأوروبيين المحترفين في الملاعب الإنجليزية أجانب، ووجود عقود سارية المفعول إلي جانب الاستحقاقات المحلية والخارجية للأندية الإنجليزية، فإن مسألة إنهاء أو فسخ تلك العقود، ستترتب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة لا يمكن أن تتحملها الأندية، وإن تم الإصرار على إلغاء عقود اللاعبين الأوروبيين في إنجلترا، فإن ذلك من شأنه أن يقود الأندية الإنجليزية إلي إعلان إفلاسها، كونها أندية تجارية تعتمد على الجانب الاستثماري والتسويقي، وتتأثر سلباً وإيجاباً حسب الحالة الاقتصادية للبلد، الأمر الذي يضع الرياضة والأندية البريطانية على حافة الخطر.

كلمة أخيرة

خروج بريطانيا يتطلب خريطة طريق جديدة للرياضة في أوروبا.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية