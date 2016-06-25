عاد الجابر ببركة الشباب!

في كل مرة يطلب فيها من سامي الجابر، أن يكون صادقًا مع جماهير النادي، ويتحدث عن أي شيء يمكن أن يتحقق وخلال فترة محددة، فهو لا يطيل البحث كثيرًا عن الجديد من المفردات، فما قاله عندما اتاح له الأمير عبدالله بن مساعد فرصة تدريب الهلال، هي نفس الكلمات التي قالها مع نادي العربي في قطر، وكذلك مع الوحدة في الامارات، حيث يعتقد في البناء للمستقبل، أكثر من الحديث عن الحاضر وما يمكن أن يتحقق في القادم من الأشهر والأيام، وفي النهاية يغادر الجابر النادي، ولا شيء للمستقبل تابعناه في الهلال، ولا حتى في الدوحة ولا أيضا في الامارات!

ربما هو يتحدث عن فلسفة خاصة جدا، غير تلك التي يتحدث بها الواقعيون من المدربين، وله الحق في ذلك، طالما انه اعتقد أن الشعبية والشهرة التي اكتسبها لاعبًا، هي نفسها ما يمكن أن تسعفه هذه الأيام، وليس الجابر فقط من يتحدث بنفس النبرة وتلك التلميحات، وهنالك مثله ممن يعتقدون بقدرتهم على النجاج كمدربين، من يطالبون بالوقت ثم الوقت وأيضا بعد ذلك الوقت، وبعد الاشارة الى البناء والتأسيس، ثم العودة من جديد الى البناء، على أقل تقدير هم يعيشون في عالم آخر، مثلما هي المعتقدات، وعندما يفضل المدرب المضي في نفس الاتجاه، ولا يتحدث الا عن الطويل من السنوات، فمن الطبيعي جدا أن لا يطالب بشيء في أولى السنوات، ولا يتحدث المسؤولين معه، الا عن نتائج في بعض المباريات وأرقام في أخرى منها وبعض الاحصاءات!



لم يقدم الجابر ما يمكن أن يشفع له أن يكون مدربًا، وحتى بالقدر البسيط من المؤشرات، ليس في الهلال وفقط، بل وايضا في الدوحة، وايضا في الامارات، لكنها المعضلة التي لا تكمن في الجابر، كعاشق متيم يبحث أن يكون مسؤولا عن التدريبات، بقدر ما هي المعضلة الأساسية التي تكمن في المسؤول الذي لا يتابع ما يجري حوله، ولا يعتقد بما يظهر من ملامح أو مؤشرات، واذا ما بحثنا عن مبررات للأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي تعاقد معه بحكم أنه الصديق الصدوق لرئيس الهلال، الا أنه لا مبرر ولا مؤشر اذا ما اردنا أن نتحدث عن قرار ودقه تخص التعاقد معه ان كان في الدوحة ولا حتى قبل الشباب في الامارات!



لم ينجح الجابر مدربا وليس من السهل أن يحقق النجاح، مثلما هو النجاح والتميز الذي كان عليه لاعبًا، لكنها قناعه يفضل أن يمضي خلالها في عكس الاتجاه، ولا ضرر أن يهدر البعض حياتهم معتقدين أنهم المدربين، لكن الضرر هو ذلك الذي يتعهده الرئيس، عندما يكتب على ناديه نهاية واضحة ويظلم المؤسسة وشريحة كبيرة من الجماهير!

*نقلا عن الأيام البحرينية