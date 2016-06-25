كوكي يأمل بمنازلة المنتخب الإيطالي

يأمل كوكي لاعب وسط اسبانيا ان يمنحه المدرب فيسنتي ديل بوسكي فرصة اللعب امام ايطاليا يوم الاثنين في دور الستة عشر لبطولة اوروبا 2016 لكرة القدم.



ولعب كوكي اساسيا في 50 مباراة مع اتليتيكو مدريد الموسم الماضي وسجل خمسة اهداف وصنع 16 هدفا ليساعد الفريق على احتلال المركز الثالث في دوري الدرجة الاولى الاسباني ووصافة بطل دوري ابطال اوروبا.



ونزل بديلا في الشوط الثاني في فوز اسبانيا 3-صفر على تركيا لكنه لم يظهر في المباراة الافتتاحية التي فازوا فيها 1-صفر على التشيك او الهزيمة 2-1 امام كرواتيا.



وتعرض ديل بوسكي لانتقادات لعدم اجراء تغييرات على تشكيلته الاساسية أمام كرواتيا والتي شهدت أول هزيمة لاسبانيا في بطولة اوروبا منذ 2004.



وأبلغ كوكي البالغ من العمر 24 عاما مؤتمرا صحفيا اليوم "وصلت الى بطولة اوروبا 2016 وانا في حالة رائعة."



وتابع "أنا جاهز لمساعدة الفريق متى استدعاني المدرب. رأى المدرب وقتها انه من الافضل للفريق عدم اجراء أي تبديلات. اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا مستعدون لبذل كل ما عندهم."



واستطرد "كل فرد في الفريق قادر على اللعب اساسيا لاننا في حالة رائعة."



ولم تخسر اسبانيا اي مباراة رسمية امام ايطاليا منذ كأس العالم 1994 وتفوقت عليهم 4-صفر في نهائي بطولة أوروبا 2012.



وقال كوكي "شاهدت هذا النهائي عبر التلفزيون. استمتعت جدا بالطريقة التي لعبت بها اسبانيا هذه المباراة. لكن أمام هذه الفرق الكبيرة لا يوجد مرشحون. يتعين علينا ان نقدم مباراة كبيرة للفوز والعبور للدور القادم."



واحتلت ايطاليا صدارة مجموعتها بعد الفوز 2-صفر على بلجيكا و1-صفر على السويد.



ومثل اسبانيا اهتزت شباك فريق المدرب انطونيو كونتي بهدف وحيد وخسرت 1-صفر أمام ايرلندا في اخر مباراة لهم بالمجموعة.