لماذا عبدالمجيد الرويلي؟

استبشرت الجماهير الهلالية بمشروع التعاقد مع الرويلي اللاعب المهم صاحب الثقل الفني في نادي التعاون والذي قدم مستوى اكثر من رائع الموسم الماضي بشهادة الجميع وان تمت الصفقة فإنها تعتبر صفقة مربحة للجميع وان كنت اعتقد ان التعاون لن يفرط في الرويلي بسهولة خاصة للهلال ، مايهم في الموضوع ان اللاعب يعتبر إضافة ولكن أكثر ما تخشاه جماهير الهلال هو تكرار التجارب السابقة، فمثلاً يوسف السالم كان نجماً وهدافا في الاتفاق كذلك حمد الحمد وأيضاً فايز السبيعي كلهم أتوا وهم نجوم ولكن لم يستفد منهم الهلال بالشكل الصحيح والسبب من وجهة نظري هو العامل النفسي فعندما تكون نجماً في فريق مهم وكبير وتتحول بين عشية وضحاها إلا لاعب عادي في ناد مليء بالنجوم من أصحاب الجماهيرية الكبيرة فهذا في الواقع سبب كاف بأن تحبط وتصاب بخيبة الأمل خاصة اذا لم تجد التقدير المناسب وهذا هو الحال في الأندية الكبيرة ، من وجهة نظري ان اهم اسباب نجاح اللاعب في الاندية الكبيرة هو ان تكون هناك (قناعة) كبيره من الجميع بأن القادمين الجدد اضافة فنية مهمة للفريق وان يلقوا الدعم الفني والنفسي من الادارة والمدرب واللاعبين خاصة من نجوم الفريق عدا ذلك فأنا لا اضمن نجاح الرويلي رغم نجوميته في التعاون لهذا انصح الادارة ان تأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل لضمان نجاح اللاعب والاستفادة منه بالشكل الصحيح قبل الاقدام على هذه الصفقة في نهاية الأمر هناك ملايين ستدفع وهناك لاعب قد يتلاشى وتتلاشى نجوميته وتاريخه إذا وضع في المكان الخطأ، من جانبي اجد ان اللاعب اضافة مهمة للفريق فيكفي انه يملك الروح والفكر الاحترافي لخدمة الهلال ويكفي ايضاً ان نعرف أنه أفضل من يسدد على المرمى وهذه ميزة أصبحت مفقودة في اللاعبين المحليين، بالتوفيق للادارة الهلالية وللرويلي إن كان له حظ في الانضمام للهلال بتاريخه وأمجاده التي يتمناها الجميع.







وداعية نور



أعلن محمد نور قبل أيام توقفه عن الركض في الملاعب طائعاً مختارا بعد سجل حافل بالإنجازات شخصياً تمنيت ان يكون هذا الاعتزال بعد فوزه بالدوري مع النصر فالاعتزال بعد الإنجازات أفضل بكثير ليبقى اللاعب في ذاكرة الجماهير ، مايهم في الموضوع أن يجد نور التكريم الذي يليق بتاريخه وألا تذهب الوعود مع الريح وتتكرر قصص نجوم الاتحاد السابقين فمحمد نور يستحق تكريماً بحجم إنجازاته .

*نقلا عن الرياضية السعودية