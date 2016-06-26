إيرلندا تسعى لمفاجأة فرنسا في ثمن نهائي كأس أوروبا

اصحاب الارض يتسلحون بعدة ارقام قبل مواجهة ليون، وذلك في اول لقاء على مستوى كاس اوروبا يجمع الفريقين في ستة عشر لقاء مع جمهورية ايرلندا كان الفوز لفرنسا في سبع منها مقابل اربع انتصارات للفريق المنافس اخرها جاء في عام واحد وثمانين.

لاعبو المدرب ديشامب بلا اي هزيمة في اخر خمسة عشر مباراة على اراضيهم منها ثلاثة عشر فوزا وتعادلين، الا ان الحذر سيكون حاضرا في المباراة خاصة ان عقدة الادوار الاقصائية تلاحق فرنسا بالهزيمة اسبانيا في النسخة الماضية للبطولة ومع اليونان في الفين واربعة وانذاك كانت فرنسا في صدارة مجموعتها بنهاية الدور الاول وهو ما تكرر هذه المرة.

فرنسا انهت الدور الاول بسبع نقاط في رصيدها فوزان على رومانيا والبانيا وتعادل سلبي امام سويسرا ومسجلة اربعة اهداف، اثنان لديميتري باييت وواحد لكل من جيرو وغريزمان.



بالمقابل فان منتخب ايرلندا نال بطاقة التاهل كاحد افضل فرق المركز الثالث بعد فوز ثمين على ايطاليا وسبقه تعادل مع السويد وهزيمة بالثلاثة امام بلجيكا..وحصيلته الهجومية هدفان فقط.



ولم ينسى لاعبو ايرلندا ما حدث امام فرنسا في تصفيات مونديال الفين وعشرة عندما غادروا المنافسة بهدف مشكوك في صحته بعد لمسة يد من اللاعب تيري هنري.



فرنسا بلا هزيمة في ليون منذ عام ثمانية وستين واخر مباراة في بطولة كبرى على هذا الميدان حملت لهم الانتصار على الدنمارك في عام ثمانية وتسعين عندما رفع ديشامب كاس العالم لاعبا وهو يطمح الان الى رفع كاس اوروبا مدربا بينما الايرلندي يظهر لاول مرة في دور الستة عشر لكاس اوروبا ويسعى لمفاجاة اصحاب الارض.

