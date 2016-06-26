الخريطة تغيرت!

خرجت بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في ضوء استفتاء "بريكسيت"، أي "الخروج من الإتحاد".. إنعكاسات لا عدّ لها أو حصر على مختلف الأصعدة، ومنها الكروي، وهذا ما أكدته كارين برايدي التي تنتمي الى حزب المحافظين كارين برايدي وهي في الوقت ذاته نائبة رئيس نادي وست هام.. ستتغير خريطة اللاعبين في أندية إنكلترا بالذات لأن العشرات من النجوم الأوروبيين ستخرج من الدوري الأغنى في العالم وأولها تسويقاً وانتشاراً، وعندما تبدأ بطولة البريمير ليغ قد لا نجد على سبيل المثال الفرنسيين كانتيه ومارسيال وشنايدرلان ومانغالا في صفوف ليستر ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. مع ذلك، هناك من يؤكد على أن السلطات الإنكليزية تعي تماماً أن البريمير ليغ مكون أساسي من المكونات الثقافية وستتوصل مع المسؤولين الكرويين الى حل يسمح للأندية باستقدام ما يحلو لها من لاعبين غير إنكليز حسب ما أكد متحدث بإسم إتحاد اللعبة فور صدور نتائج الإستفتاء.

حتى اليوم فإن الأوروبيين، بمن فيهم لاعبو كرة القدم (عددهم 432 في الأندية الإنكليزية)، يقدرون على العمل في إنكلترا بحرية، ولكنهم مع الواقع الجديد سيفرض عليهم الحصول على تأشيرة عمل.. وفي ضوء النصوص التي اعتمدت العام الماضي والتي تهدف الى حماية اللاعبين الإنكليز الشبان فإن الحصول على التأشيرة عملية صعبة ومعقدة.. إذا كان اللاعب ينتمي الى أحدى الدول المصنفة أكثر من المركز ال50 في الفيفا فلن يقدر على اللعب في اي ناد إنكليزي.. وإذا كان ينتمي الى إحدى الدول المصنفة في المراكز العشرة الأولى فيجب أولاً أن يكون دولياً وثانياً أن يكون قد خاض 30% من مبارياته الدولية في الأشهر ال24 الأخيرة.. وهذه النسبة المئوية ترتفع الى 45% بالنسبة الى الدول المصنفة من المركز ال11 الى المركز ال30 (فرنسا في المركز ال17) ثم الى 75% بالنسبة الى الدول المصنفة في المراكز من 31 الى 50.

خرجت إنكلترا من الإتحاد الأوروبي، ولن يسمح لأي لاعب أوروبي دولي الإنضمام الى أنديتها إذا كان ينتمي الى دولة مصنفة في المركز 51 وما فوق.. سيطبق التدبير على لاعبي 9 دول من أصل 28 (بلغاريا وقبرص وأستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا).. وإذا ما طرق المهاجم البلغاري المعروف ديميتار برباتوف، مثلاً، باب أحد الأندية الإنكليزية فلن يفتح له أحد.

وفي دراسة لشبكة "بي بي سي" فإن 122 لاعباً أوروبياً على الأقل من أصل 168 منضمين الى البريمير ليغ سيعاقبهم هذا الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي إذا طبقت التدابير المعمول بها حالياً.. بالنسبة الى اللاعبين الفرنسيين فيجب أن يكون كل منهم قد خاض 45% من مبارياته الدولية منذ 22 يونيو 2014.. وبحسبة بسيطة فإن منتخب فرنسا خاض 26 مباراة في السنتين الأخيرتين (الأولى ضد الإكوادور في كاس العالم البرازيلية والأخيرة ضد سويسرا الأحد الماضي في يورو 2016).. ولبلوغ حاجز ال45% فيجب على كل فرنسي أن يكون قد لعب 11 أو 12 مباراة دولية على الأقل.. مانغالا (مان. سيتي) خاض مباراتين، وكانتيه (ليستر) 6 مباريات، وشنايدرلان (مان. يونايتد) 9 مباريات، ومارسيال (مان. يونايتد) 11 مباراة، وكاباي (كريستال بالاس) 11 مباراة.

ومن الإنعكاسات السلبية على الأندية الإنكليزية إحتمال إنخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 30% ما سيؤثر على قدرتها الشرائية هي التي ستحصل على زيادة 70% من حقوق النقل التلفزيوني اعتباراً من مطلع أغسطس (2,3 مليار يورو سنوياً).. ومنذ نوفمبر خسر الجنيه 10% من قيمته مقابل اليورو، وبالذات بسبب المخاوف من نجاح إستفتاء "بريكسيت".. ولكن ربما ينخفض سعر اليورو بدوره أمام عملات أخرى كالدولار مثلاً لأن المستثمرين قد يبتعدون عن أوروبا لأن بريطانيا خرجت منها.. وبالنتيجة، ستكون أندية أوروبا في مأزق كبير خلافاً للإنكليزية التي تتمتع اساساً بثراء فاحش.

عموماً، هل تملك أندية إنكلترا من اللاعبين الجيدين ما يعوض عليها رحيل الأوروبيين؟ وهل تصدر السلطات الإنكليزية الإقتصادية والإجتماعية والكروية لوائح جديدة تتناغم مع الواقع الجديد؟

هناك أوروبا قبل 24 يونيو 2016، وأوروبا ما بعد 24 يونيو، أقله كروياً.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية