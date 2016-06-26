صغار أوروبا قادمون

من أبرز النتائج في بطولة أوروبا الحالية في فرنسا، التفوق القاتل لأيرلندا الشمالية على الآزوري الأزرق المهيب بهدفين لهدف، وتفاقمت الخسارة بإجبار الطليان على الطريق الأصعب إلى المباراة النهائية في أدوار ما بعد المجموعات.

ومثلما صعدت أيرلندا الشمالية بجدارة أمام الفريق الأكثر شراسة، وتأهلت إلى دور الـ 16 لأول مرة في تاريخ البطولة فإن المفاجأة تضاعفت ثلاثاً بتأهل ويلز، وآيسلندا وسلوفاكيا، وهذا تجسيد لمدى التغير الكبير في لعبة كرة القدم الحديثة التي يغلب عليها الطابع الدفاعي كمبدأ في استراتيجية التفوق والانضباط التكتيكي، بشرط وجود مهاجمين مثل غاريث بيل الذي تألق كثيراً مع منتخب ويلز.

وبالتأكيد أن المباريات الأكثر إثارة وقوة وندية تبدأ بعد دوري المجموعات بدليل ضعف نسبة التهديف حتى الآن بمعدل 1.4 في كل مباراة، ولم يفز أي منتخب في المباريات الثلاث كاملة، وهو ما أخذ حيزاً في تقارير الصحف الأوروبية ووكالات الأنباء العالمية.

والواضح أن «صغار» أوروبا انعشوا هذه البطولة، وانتقلوا إلى الاختبار الأصعب، ولا سيما آيسلندا أمام إنجلترا، وسلوفاكيا أمام ألمانيا.

البطولات الأوروبية مضرب مثل في تغير وتطور الكرة العالمية، وآخر الأمثلة وأقواها فوز فريق ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل جميع عمالقة البريميرليغ، فهل تصاب بطولة أمم أوروبا بالعدوى؟!.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية