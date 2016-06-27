أسوأ من مدرب الإنجليز!

لم يكن روي هودجسون بحاجة الى مساحات أكبر من البطولة الاوروبية الحالية حتى تتكشف قناعاته، ويظهر تواضع تفكيره الفني والتنظيمي، فالتجارب الودية، مهما بلغت قوتها وقيمتها ونتائجها، الا أنها في الغالب لا يمكن أن تعوض عن حالة في دقيقة واحدة يمكن أن تحدث في المباراة الرسمية، وهنالك من الرسميات الكثير التي كان على الصحافة الانجليزية الوقوف معها، دون الحاجة لمتابعة ما رافق المباراة مع سلوفاكيا، وتلك التغييرات الستة التي أجراها المدرب على التشكيلة الرسمية وما تسبب في أداء غير مقنع ونتيجة تعادل، لكنها مشاركة فعلية من الصحافة الانجليزية، التي يبدو أنها ترى بنفس العين التي يرى بها رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم جريج دايك، وتقتنع بذات الأفكار التي اقتنع بها الرئيس، حتى وإن ذهبت مؤشراتها في عكس المسار الانجليزي والاتجاه العام.!



هي لحظة من التناقض مع الواقع، أن تتم متابعة كل تلك التفاصيل والدلالات، حتى ما قبل المشاركة في البطولة الاوروبية، ويقف الجميع عند التغييرات الستة في التشكيلة، وكيف أن المدرب يظهر وكأنه لا يعرف ماذا يريد، أو الى ماذا يخطط، فكيف تقوم بكل تلك التغييرات، وأنت في بحث عن انسجام وتوافق بين اللاعبين، لكنها صورة واضحة، لم تكن تحتاج الى كل تلك الجزئيات الكبيرة لحظة التقييم للمدربين، وهناك من التخبطات التي قام بها هودجسون ما يكفي، حتى نقول، إنه ورئيس الاتحاد دايك في نفس الدائرة من الافكار القديمة، وأن الاثنين، لا يعلمان أي شيء عن قيمة متقدمة بلغها الدوري الانجليزي، وكيف ان تلك الطفرة والقيمة والأداء يتوجب أن تنسحب على هوية المنتخب وتقوده بكل سهولة لحسم اي منصة للتتويج.!



إن اقتناع الانجليز الآن ومن ضمنهم دايك، بضرورة رحيل هودجسون، ان لم يتمكن من التأهل بالمنتخب الى الدور قبل النهائي، ليس أكثر من محاولة لطمس الحقائق والتفاصيل، وكأن الصور السابقة لم تكن كفيلة برحيله، أو أن المدرب امتلك من المؤشرات ما يكفي حتى يكون مؤهلا لتحقيق كل الطموحات!.



إن حكاية هودجسون وجريج، هي ذات الحكاية التي تتكرر في ملاعب ومؤسسات عربية كثيرة، وايضا كبيرة، حيث التمسك بالقناعات القديمة، لا لسبب واضح وصريح، سوى ضحالة في عقلية الرئيس، وأن المدرب الذي حقق الانجاز قبل عقدين من الزمان على أقل تقدير، سيكون مؤهلا بتلك القيمة من الافكار، لتحقيق التميز والانجاز، فلا الأفكار تصمد، ولا حتى المعتقدات، ولا حتى التاريخ الذي كانت عليها الأندية والمنتخبات الكبرى!.

*نقلا عن الأيام البحرينية