بين الفرض والإقناع

عندما تولد الفكرة الجديدة تحظى بتأييد البعض ومعارضة البعض الآخر، وهذه حالة طبيعية في الأدب والثقافة والعلم والرياضة وغيرها من حقول العمل. وبناء على هذا الأمر، يبدأ التعديل من أجل أن تكون نسبة الداعمين للفكرة أكثر من عدد الرافضين.

في مؤسساتنا الرياضية وفي الإدارات هناك أشخاص مهمتهم معارضة كل فكرة جديدة من دون أن يقدموا أي أسباب منطقية لمعارضتهم هذه الفكرة أو تلك، وهناك مؤيدون يوافقون على كل فكرة من دون أن يقدموا تفسيراتهم المقنعة، أي أن الأمر عند الطرفين مبني على المزاج.

هناك بالتأكيد منطقيون يفكرون بعقلانية عند الرفض أوالموافقة ويقدمون شرحاً مفصلاً يدعم ما ذهبوا إليه، وهؤلاء قلة في مؤسساتنا الرياضية، نأمل أن يزداد عددهم في المستقبل القريب.

معظم إدارات مؤسساتنا الرياضية تفرض أفكارها على الموظفين وتدعوهم إلى تنفيذها، قبل أن يتعرفوا إلى تفاصيلها وأهدافها، لذا ينفذونها بطريقة عشوائية تجنباً للعقوبات الإدارية، ثم تتحول الأفكار إلى مشاريع مشوهة ضررها أكثر من نفعها.

نحن في حاجة إلى تعزيز ثقافة الإقناع في مؤسساتنا الرياضية، حتى تتحول الأفكار إلى مشاريع مفيدة تساعد على تحقيق الأهداف، أما الأشخاص الذين يحاولون تأييد أو معارضة أي فكرة من دون سبب فعليهم أن يكونوا بعيدين عن مراكز القرار.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية