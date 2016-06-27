ليس اتحاد عيد

الاسم الرسمي هو (الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم) وليس (اتحاد أحمد) عيد كما يناديه البعض.

ـ (البعض) هم المختلفون مع أحمد عيد (شخصاً أو ميولاً) أما المختلفون معه (عملاً) فيطلقون الاسم (الرسمي) على اتحاد الكرة.

ـ يتذاكى (البعض) قائلاً إن المقصود (باتحاد عيد) تمييز الفترة التي رأس فيها أحمد عيد اتحاد الكرة وهو (تذاكي) قد لا ينطلي إلا على قلة تسير في ركب من أطلق اللقب.

ـ أحترم أحمد عيد وأقدره كثيراً لكن عندما نطلق مسمى (اتحاد عيد) على اتحاد الكرة فنحن نجعل أحمد عيد (وحده) هو (الجهة الرسمية) التي تدير كرة القدم السعودية وهذا غير صحيح بل حتى أحمد عيد نفسه لا يقبله لأن هناك فريق عمل متكاملاً هو مجلس إدارة الاتحاد.

ـ إذا كان (البعض) الذي ينادي اتحاد الكرة بمسمى (اتحاد عيد) يبرر ذلك بسلبيات عمل مجلس الاتحاد فإنني أسأل ذلك (البعض) ألم يكن في عهد رئاسة المغفور له بإذن الله الأمير فيصل بن فهد لاتحاد الكرة أو رئاسة شقيقه الأمير سلطان بن فهد أو نجله الأمير نواف بن فيصل سلبيات لعمل المجلس؟ ـ هل تجرأ أحد من (البعض) وأطلق لقب (اتحاد فيصل) أو (اتحاد سلطان) أو (اتحاد نواف) على الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ ـ أم أن (البعض) تجرؤوا فقط على أحمد عيد.

ـ ومثلما أقف في السطور الماضية مع أحمد عيد وأشكره على عمله وجهده وإيجابياته (مع مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية) فإنني في ذات الوقت أقول إن عليه أن يتقبل النقد الموجه (لعمله) وليس (لشخصه) وأن يعترف أن هناك خللاً واضحاً في عمل مجلس إدارة الاتحاد يزعج كل المهتمين بالكرة السعودية.

ـ على أحمد عيد أن يعلم أن السلبيات تمنح (البعض) فرصة تكريس مسمى (اتحاد عيد) وعليه (مع مجلس إدارة الاتحاد) تقليل سلبيات العمل قدر المستطاع.

ـ سأذكر عدداً من الملفات التي من السهل جداً حسمها ولم يفعل مجلس إدارة الاتحاد.

ـ البرنامج (الكامل) لإعداد المنتخب الأول لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.. التصفيات تبدأ خلال قرابة الشهرين.

ـ لم يستطع الاتحاد السعودي لكرة القدم حسم ملف المشرف على المنتخب السعودي ولا أعلم هل السبب أنه لم يجد بالفعل الشخصية المناسبة (وهذا أمر غير متوقع) أم أنه (أي اتحاد الكرة) لا يملك القرار (الكامل) في هذا الملف. ـ أسبوع كامل مر على إجراء قرعة النسخة المقبلة من دوري عبداللطيف جميل ولم يتم الإعلان عن مواعيد وملاعب الجولات رغم التأكيد أثناء مراسم القرعة أن تحديد الملاعب والأيام سيكون خلال أيام.

ـ الأندية تنتظر المواعيد لإجراء حجوزات الطيران والإقامة اللازمة.

ـ حتى موعد كتابة هذه المقالة (ظهر السبت) لم يحسم اتحاد الكرة ملعب كأس السوبر.

ـ يجب حسم هذه الملفات دون تأخير من أجل مصلحة الكرة السعودية التي يقول عنها أحمد عيد إنها (مصلحة الكرة السعودية) هي التي ستقرر (عبر الجمعية العمومية) الحاجة لتمديد فترة عمل المجلس الحالي.

ـ وطالما تطرقت للجمعية العمومية فأقول (للبعض) إن الجمعية العمومية (وحدها) التي تملك حق (إقالة) مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ـ ادعموا وكذلك انتقدوا اتحاد الكرة السعودي وتخلوا (من أجل مصلحة الكرة السعودية) عن مصطلح (اتحاد عيد) لأنه بالفعل ليس كذلك.

*نقلا عن الرياضية السعودية