أين أخفى الزويهري أموال الأهلي؟

كانت ضربة مفاجئة لجماهير الأهلي حينما أنهت إدارة الهلال التعاقد مع ماجد النجراني الذي كان مرشحا للانضمام لبطل الدوري منذ أسابيع، فيما لحقت ضربة ثانية أزعجت الأهلاويين حين وقع رئيس الاتحاد الجديد مسعود مع بدر النخلي المرتبط بعقد لاعب هاو مع الأهلي منذ أكثر من خمسة أشهر، وهو ما أعقبه ردة فعل جماهيرية غاضبة ألقت باللوم على الإدارة بسبب تلاشي الصفقتين.

قبل 4 أيام أشارت صحيفة "هاتريك" المقربة من البيت الأخضر إلى إنقاذ الشرفي خالد بن عبدالله، صفقة اللاعب علي عواجي من الفشل. والقصة تقول إن شيكا قيمته 7 ملايين ريال وجده الوحداويون بلا رصيد في البنك حينما حاولوا صرف المبلغ. والسؤال هنا: كيف حرر رئيس الأهلي مساعد الزويهري شيكاً بلا رصيد في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة التجارة السعودية؟

الأوضاع المالية في أهلي جدة تبدو سيئة، فقد ألغت إدارة النادي عددا من الألعاب المتنوعة مثل الكاراتيه وكرة الماء وألعاب القوى، فضلا أن أحد موظفي النادي اشتكى عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" بسبب عدم استلام مرتباته الشهرية برفقة زملائه لأكثر من 6 أشهر. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل خرجت أصوات أخرى علانية وعبر صحف محلية تطالب الرئيس ونائبه بصرف المستحقات قبل حلول عيد الفطر لتلبية لوازم العائلة وتسيير شؤون الحياة.

ثمة أمر غريب في البيت الأخضر، فقد حاول الشرفيون مراراً من فصل جهاز كرة القدم بشؤونه المالية دون الإفصاح عن سبب اتخاذ شبه قرار مصيري. وسط أخبار تؤكد وجود اختلافات في المجلس الشرفي - الإداري، من بينها تكتلات كبيرة أدت إلى تقديم استقالات جماعية، وهو ما صادق عليه الأمير فهد بن خالد لاحقا. ولكن ردة فعل سريعة أظهرها الزويهري عندما زار خالد بن عبدالله في منزله، وقدم استقالته إلى الأمير الذي رفضها وطالبه بالاستمرار في الرئاسة والإشراف على كرة القدم كأن شيئا لم يحدث.

بلغت مداخيل الأهلي هذا العام 240 مليون ريال، نصفها جاءت عبر تبرعات شرفية، من بينها 8 ملايين ضخت بها سيدة مجهولة. أما المبلغ الرسمي المعلن فهو 37 مليون ريال من رابطة المحترفين تمثّل قيمة الجوائز والمكافآت التي حصل عليها بطل الدوري وكأس الملك. وكل تلك الأرقام تدعم الخزينة النظيفة أية ديون وبالتحديد حينما تبوأ الزويهري كرسي الرئاسة قبل عام. وربما غدا قد حان الوقت لنعرف تفاصيل الميزانية الأهلاوية من خلال الجمعية العمومية حتى لا يستمر الناس في طرح الأسئلة حول سبب اختفاء الأموال من النادي.

*خاص بالعربية.نت - رياضة