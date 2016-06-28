- الغالبية العظمى من المهتمين بكرة القدم تابعوا نهائي كوبا اميركا2016 المقام في الولايات المتحدة.

- منتخب دولة الارجنتين الذي يملك شعبية كبيرة في عالمنا العربي وكمية نجوم بين افراده.

- ومنتخب دولة تشيلي الطموح والذي أيضاً يحتضن نجوماً في كرة القدم العالمية.

- كسب منتخب تشيلي النهائي بإصراره ورغبته ان يكون له كلمة في هذه البطولة.

- لم اجدها مفاجأة فقد حقق نفس البطولة امام المنتخب الارجنتيني العام الماضي بضربات الترجيح ايضاً.

- ولكن مااسوقفني اصرار الجميع في المنتخبين ان يجعل بلده منتصراً.

- حتى وان كانت الاندية التي يلعبون لها تقدم اكثر من المنتخب الوطني.

- لم يكتفي ميسي بأنه افضل لاعبي العالم ، فقد حاول!

- لم يخف سانشيز وهو يحرث الملعب من ان يصاب وتفوت عليه فرصة اللعب في الدوري الانجليزي.

- لم يقل لن تقدم لي البطولة شيئاً فأنا لاعب الارسنال.

- لم يبتسم الحارس"برافو" ل"ميسي" وقت تنفيذ ضربة الجزاء.

- لأنها مهمة وطنية

- هذه دروس لمن يرى النادي اكبر من المنتخب.

- لست متابع للصحف الارجنتينية وان تابعت فأنا لااجيد لغتهم ولكني على يقين انهم سينتقدون كل مسببات الخسارة حتى ان طالت الانتقادات النجم العالمي ميسي.

- لأنها هزيمة وطن!!!

- وهنا اذكّر من يريد ان يكون المنتخب من لاعبي ناديه ولامانع لديه من اضافة المحترفين الاجانب للتشكيل

- ازرعوا للأجيال القادمة ثقافة "تمثيل المنتخب مهمة وطنية" وهو اكبر من الاندية واللاعبين وكل شيئ".

- لعلنا نعود يرماً لنلعب نهائي كأس اسيا ونترقب منتخبنا في اي مجموعة في نهائيات كأس العالم.

- أخيراً.. المنتخب لم يعد طموح لاعبين الاندية الكبار،لذلك اصنعوا منتخب من باقي الاندية ولا تنقلوا لهم العدوى.



*نقلاً عن عكاظ السعودية

