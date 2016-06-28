- الغالبية العظمى من المهتمين بكرة القدم تابعوا نهائي كوبا اميركا2016 المقام في الولايات المتحدة.
- منتخب دولة الارجنتين الذي يملك شعبية كبيرة في عالمنا العربي وكمية نجوم بين افراده.
- ومنتخب دولة تشيلي الطموح والذي أيضاً يحتضن نجوماً في كرة القدم العالمية.
- كسب منتخب تشيلي النهائي بإصراره ورغبته ان يكون له كلمة في هذه البطولة.
- لم اجدها مفاجأة فقد حقق نفس البطولة امام المنتخب الارجنتيني العام الماضي بضربات الترجيح ايضاً.
- ولكن مااسوقفني اصرار الجميع في المنتخبين ان يجعل بلده منتصراً.
- حتى وان كانت الاندية التي يلعبون لها تقدم اكثر من المنتخب الوطني.
- لم يكتفي ميسي بأنه افضل لاعبي العالم ، فقد حاول!
- لم يخف سانشيز وهو يحرث الملعب من ان يصاب وتفوت عليه فرصة اللعب في الدوري الانجليزي.
- لم يقل لن تقدم لي البطولة شيئاً فأنا لاعب الارسنال.
- لم يبتسم الحارس"برافو" ل"ميسي" وقت تنفيذ ضربة الجزاء.
- لأنها مهمة وطنية
- هذه دروس لمن يرى النادي اكبر من المنتخب.
- لست متابع للصحف الارجنتينية وان تابعت فأنا لااجيد لغتهم ولكني على يقين انهم سينتقدون كل مسببات الخسارة حتى ان طالت الانتقادات النجم العالمي ميسي.
- لأنها هزيمة وطن!!!
- وهنا اذكّر من يريد ان يكون المنتخب من لاعبي ناديه ولامانع لديه من اضافة المحترفين الاجانب للتشكيل
- ازرعوا للأجيال القادمة ثقافة "تمثيل المنتخب مهمة وطنية" وهو اكبر من الاندية واللاعبين وكل شيئ".
- لعلنا نعود يرماً لنلعب نهائي كأس اسيا ونترقب منتخبنا في اي مجموعة في نهائيات كأس العالم.
- أخيراً.. المنتخب لم يعد طموح لاعبين الاندية الكبار،لذلك اصنعوا منتخب من باقي الاندية ولا تنقلوا لهم العدوى.
*نقلاً عن عكاظ السعودية
تمثيل المنتخب مهمة وطنية
- الغالبية العظمى من المهتمين بكرة القدم تابعوا نهائي كوبا اميركا2016 المقام في الولايات المتحدة.