توطين الخليجي .. الضحية المنتخب

رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دايك علق على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بأن هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس سلباً على منافسات الدوري على اعتبار أن العديد من اللاعبين لا تنطبق عليهم شروط ممارسة الكرة في بريطانيا فسيغادرون بينما سيجد صغار السن مكاناً شاغراً في الأندية المحلية الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي على المنتخب، تلك كانت خلاصة التجربة البريطانية فالدوري الإنجليزي جميل ولكن المنتخب الإنجليزي متواضع بسبب الكم الكبير من اللاعبين الأجانب، بينما على النقيض يأتي التوجه لدينا حيث يسعى الاتحاد السعودي حثيثاً للحصول على الموافقة على معاملة اللاعب الخليجي كلاعب مواطن، هذه الخطوة كما ترويها التجربة الإنجليزية إيجابية على الدوري حيث سيعطي اللاعب الخليجي إضافة إلى المنافسات المحلية ولكن ذلك بلا شك سيكون على حساب المنتخب على اعتبار أن هذا اللاعب الخليجي سيحل مكان اللاعب الوطني، ومن هذا المنطلق فإنني أتمنى أن يتم ذلك وفق ضوابط تخدم المنتخب الوطني في المقام الأول.

*نقلاً عن الرياضية السعودية