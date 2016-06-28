أثبتت بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية، وهي تحتفل بمئويتها، أنها كانت وستبقى مستعصية على أساطير كرة القدم، حيث سبق لكل من البرازيلي بيليه والأرجنتيني ماراداونا أن أعلنا أعتزالهما اللعب مع المنتخب، بعد فشلهما في قيادة منتخب بلديهما لتحقيق لقب كوبا أمريكا، والأمر ذاته تكرر مع ميسي الذي حاول جاهداً لتغيير ذلك الواقع المؤلم لأساطير كرة القدم، ولكنه فشل هو الآخر عندما أهدر ضربة الجزاء التي كانت كافية لكي تسقط منتخب التانجو في المباراة النهائية، لتفوز تشيلي وتحتفظ بلقبها للمرة الثانية على التوالي في سيناريو مكرر من النسخة الماضية.

خسارة النهائي الرابع للأرجنتين في كوبا أمريكا، والثانية على التوالي أمام تشيلي، كانت قاسية على ميسي ورفاقه، وعندما يتكرر المشهد ذاته في غضون عامين وأمام المنتخب نفسه، وأن تنتهي المباراة بالسيناريو نفسه، فإنها ضربة موجعة بالتأكيد، وما يزيدها ألماً أن من أضاع حلم الأرجنتين هذه المرة، هو الأسطورة الذي حقق مع برشلونة جميع الألقاب الأوروبية والعالمية، ولكنه في المقابل فشل في أن يبث السعادة لجماهير بلاده، التي عاشت الصدمة من جديد وهذه المرة كانت الصدمة كبرى، لأن من أضاع الحلم هو صانع الأحلام ميسي.

كلمة أخيرة

سقطت الأرجنتين والذي أسقطها هذه المرة ميسي، كم أنت قاسية يا كرة القدم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية