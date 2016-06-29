هالك يقترب من الرحيل إلى الدوري الصيني

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي اليوم الثلاثاء إن مهاجمه البرازيلي هالك اقترب من الانضمام لشنغهاي سيبج المنتمي للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم مقابل صفقة تصل إلى نحو 56 مليون يورو (62 مليون دولار).



وقد تكسر هذه الصفقة الرقم القياسي الآسيوي لصفقة انتقال لاعب والتي تبلغ 50 مليون يورو والتي دفعها نادي جيانغسو سونينغ في فبراير شباط الماضي للحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي اليكس تيشيرا من شاختار دونيتسك الأوكراني.



وقال دميتري زيميرمان المسؤول الإعلامي لنادي زينيت لصحيفة سبورت اكسبريس اليومية الروسية "توصل زينيت لاتفاق مبدئي مع شنغهاي سيبج يتعلق بانتقال هالك وسيخضع اللاعب للفحص الطبي غدا الأربعاء.



"سيحصل زينيت على نحو 56 مليون يورو بينما قد يضاف مليوني يورو لإجمالي الصفقة."



وانضم هالك (29 عاما) -الذي شارك في 46 مباراة مع البرازيل سجل خلالها 11 هدفا- إلى زينيت قادما من بورتو البرتغالي في 2012.



وسجل اللاعب 56 هدفا مع زينيت في 97 مباراة شارك خلالها بالدوري وتصدر هدافي المسابقة موسم 2014-2015 برصيد 15 هدفا.



ويدرب شنغهاي سيبج حاليا السويدي سفين جوران اريكسون المدرب السابق لمنتخب إنجلترا.