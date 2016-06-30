الأورغوياني ماتوساس يتجول في مرافق الهلال

تواجد مدرب الهلال جوستافو ماتوساس في مقر النادي برفقة مدير إدارة كرة القدم فهد المفرج، في جولة يطلع من خلالها المدير الفني على مرافق وملاعب التدريب وغرف اللاعبين تجهيزا للموسم الجديد بحسب ما أعلن عنه الحساب الرسمي في تويتر يوم الأربعاء.

وكان الهلاليون قد تعاقدوا مع المدرب الأورغوياني لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام آخر. فيما سبق لنفس المدرب تحقيق بطولة أبطال الكونكاكاف مع كلوب أميركا المكسيكي عام 2014.

وأقال الهلاليون نهاية الموسم المنصرم مدربهم اليوناني دونيس بعد خسارته السباق على الدوري وكأس الملك والاكتفاء فقط بكأس السوبر وكأس ولي العهد.