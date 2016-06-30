مساء الجمعة 5 أغسطس بالملعب الكبير فى ريو دى جانيرو .. ستتجه أنظار البشرية كلها الى هذا المكان حيث سيكون حفل الافتتاح لأكبر حدث عالمى تترقبه العيون والقلوب والعقول بشغف شديد كل أربعة أعوام .

هذا اليوم الذى تنقل احداثه تليفزيونات العالم وكأنه “ شم النسيم “ , حيث قمصان الحاضرين حمراء وخضراء وزرقاء وكل الالوان الاخرى لشعوب الارض التى ستظهرفى حفل افتتاح الدورة الأوليمبية .

والذى يتابع عن كثب استعدادات الدول الكبرى فى الوقت الحالى للأولمبياد لا بد وان يستوقفه ان كل هؤلاء جميعا قد رفعوا شعار ان “ لا صوت يعلو الان على صوت الأولمبياد “ .. حيث المنافسة الشرسة على الصدارة بين ابطال وبطلات دول امريكا والصين وروسيا واليابان وفرنسا وألمانيا والبرازيل وباقى دول الاتحاد السوفيتى السابقة التى استقلت .. بجانب “الاعجاز” المتوقع فى المستويات الفنية من جانب ابطال ألعاب القوى ورفع الاثقال والسباحة على وجه التحديد.

من أجل كل هذا أشيد باللجنة الأوليمبية المصرية التى هى الاخرى اعلنت التحدى الكبير ورفعت نفس الشعار , ويحسب لرئيسها المهندس هشام حطب التزامه لأقصى درجات ضبط النفس وتفضيله للمصلحة العامة حتى لو كانت على حساب المصلحة الخاصة حين رفض ان ينجر وراء المشاكل “الصغيرة” كى لا ينال هذا من تركيزه ويؤثر بالتبعية على الاستعدادات خاصة وان المتوقع ان تحصل مصر على ست ميداليات متنوعة فى هذه الدورة التى تمثل “القمة” فى جميع اللعبات عدا كرة القدم التى تتفوق عليها فى الاهمية مباريات المونديال .

وأيضا يحسب لهشام حطب تحديدا عدم تمييزه فى المعاملة والاهتمام بين الاتحادات التى منحته ثقتها والاتحادات التى لم تؤازره لكى يكون رئيسا للجنة الاوليمبية .

ومن المؤكد أنه لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده , حيث “يقاتل” مع حطب وبضراوة الثلاثى الجسور فى اللجنة علاء مشرف وعلاء جبر وشريف العريان .. وقد وصل التركيز لمداه الاعلى ولم يعد باقيا سوى توفيق الله للابطال ولبطلة التايكوندو هداية ملاك فى المنافسات .

*نقلاً عن الأهرام المصرية