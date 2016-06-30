هيئة الرياضة: ديون الأندية تلامس 800 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للرياضة التقرير المالي لأندية دوري عبد اللطيف جميل والتزاماتها المالية حتى 30 يونيو والتي حدد على إثرها إمكانية التسجيل من عدمه لكل ناد وفقا للآلية المعلنة مسبقاً بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.

ومن بين الأندية الممنوعة من قيد اللاعبين المحترفين والمحليين، الأهلي والنصر والشباب والاتحاد والخليج والاتفاق والوحدة والقادسية والمجزل، أما من سمح له بالتسجيل فمن بينهم الهلال والفتح والتعاون والفيصلي والرائد.

وأوضح البيان الصادر من الهيئة عبر الحساب الرسمي في تويتر، أنه في حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن عنه وقبل نهاية فترة التسجيل فعليه إثبات ذلك ليتم السماح له بالتسجيل.

ومن يملك أحقية التسجيل، الأندية الموضحة أدناه في الجدول بجانب المبالغ المالية من ديون والتزامات على أندية الممتاز.