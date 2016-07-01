البرتغال.. بالتخصص

5 مباريات للبرتغال في يورو 2016 و5 تعادلات مع نهاية الدقيقة 90.. في تفصيل ثان، 4 تعادلات مع نهاية الوقتين الأصلي (مع أيسلندا 1-1 والنمسا صفر-صفر والمجر 3-3) والإضافي (مع بولندا 1-1 وقد حسمتها ركلات الترجيح 5-3) ومباراة واحدة شذت عن القاعدة وفرضت فوزاً يتيماً في الدقيقة 117 (مع كرواتيا 1-صفر).. في تفصيل ثالث: لم يسبق أن سقط منتخب في فخ التعادل 3 مرات متتالية ومع ذلك تأهل من دور المجموعات الى أدوار الحذف.. تلك هي حتى اليوم غلة البرتغال الشحيحة في البطولة الأوروبية الدائرة حالياً في فرنسا، وصدق أو لا تصدق.. فبفضل هذه الغلة بلغ السوبر ستار كريستيانو رونالدو والنجم الواعد ريناتو سانشيس ومن معهما في التشكيلة الدور نصف النهائي.

نوع من التخصص.. وحدها البرتغال لا تقبل أنصاف الحلول في المسابقة الأوروبية.. تكون أو لا تكون.. فشلت في التأهل 8 مرات، ولكنها لم ترض أبداً أن تكون ضيف شرف عندما تحجز بطاقتها: نهائي 2004 وربع نهائي 1996 و2008 ونصف نهائي 1984 و2000 و2012 و2016.. محصلة فريدة ولكن الخيبة لاصقة في السجل والأذهان والأبدان: لا لقب على الإطلاق تماماً كما في كأس العالم سواء كان هناك أوزيبيو أم فيغو أم رونالدو.

مركز ثالث بين 4 منتخبات في المجموعة السادسة مع نهاية الدور الأول.. ومع ذلك، وبعدما نظر المدرب فرناندو سانتوش الى الجدول صرح: "سنبلغ المباراة النهائية".. لم يخترع البارود لأن طريق منتخبه قد تكون مزروعة بأصبع ديناميت صغير ولكنها خالية من أي لغم مدمر.. ما ساعد سانتوش في توقعاته حتى الساعة أن نجوم كرواتيا بدوا أكثر من عاديين تماماً بكريستيانو رونالدو من مودريتش الى مندزوكيتش وبيريشيتش وبروزوفيتش فضُربوا بهدف سجله كواريشما في الدقيقة 117 من الدور الثاني (دور ال16).. وما ساعده في ربع النهائي أن بولندا بدأت بقوة وسجلت عبر ليفاندوفسكي بعد دقيقة 40 ثانية ثم بدأ إيقاعها يهبط تدريجياً وبكرت جداً في تكثيف دفاعها والإعتماد على المرتدات لدرجة أن صانع ألعابها ونجم خط الوسط كريخوفياك لعب طويلاً جداً بين قلبي الدفاع غليك وبازدان، كما ساعده حسن توقعه عندما أشرك ريناتو سانشيس (18 عاماً و316 يوماً) أساسياً للمرة الأولى فرد له ريناتو الجميل وأحرز هدف التعادل للبرتغال بعد 33 دقيقة، كما أنه لم يرتجف عندما تقدم ليسدد إحدى ركلات الترجيح الخمس وبنجاح تام.. وقد يكون بنفيكا أشد الأندية تعاسة لأنه باع هذا الخليط من سيدورف-ادغار دافيدز لبايرن ميونيخ قبل اسابيع قليلة ب32 مليون يورو، ولكن بنفيكا يعلم بأن ألقاباً كثيرة تنتظر ريناتو في بايرن، ولأن مع كل لقب مكافأة مالية فإن النادي البرتغالي يتوقع أن تصل قيمة الصفقة الى 70 مليوناً.

وسبق لإسبانيا وألمانيا وفرنسا وتشيكيا أن حرمت البرتغال من بلوغ النهائي.. هذه المرة لا تبقى سوى عقبة بلجيكا أو ويلز لبلوغ لقاء القمة لأول مرة منذ 2004.. والخصم الجديد ليس أكثر من أصبع ديناميت صغير.. ربما!

*نقلاً عن ستاد الدوحة القطرية