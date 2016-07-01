البرتغال تقصي بولندا من ربع نهائي كأس أوروبا

تأهلت البرتغال إلى قبل نهائي بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 بفوزها 5-3 على بولندا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي اليوم الخميس.



وأضاع ياكوب بواشتكوفسكي الركلة الرابعة لبولندا التي أنقذها الحارس روي باتريسيو لتضرب البرتغال موعدا في الدور قبل النهائي مع بلجيكا أو ويلز في ليون يوم الأربعاء القادم.



وتقدمت بولندا سريعا في الدقيقة الثانية عندما انطلق كاميل جروشيتشكي من اليسار وأرسل كرة عرضية في منتصف منطقة الجزاء قابلها روبرت ليفاندوفسكي بباطن القدم في الشباك محرزا هدفه الأول في البطولة.



وتعادل ريناتو سانشيز (18 عاما) في أول مباراة دولية يبدأها ضمن التشكيلة الأساسية للبرتغال في الدقيقة 33 بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من ناني ليسدد في شباك الحارس اوكاش فابيانسكي من عند حافة منطقة الجزاء.