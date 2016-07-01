الهلاليون يجتمعون وسط غياب خالد شراحيلي

منح الجهاز الفني لفريق الهلال، الفرصة لكل من محمد القرني وعبدالكريم القحطاني للانتقال بنظام الإعارة إلى أحد الأندية في الموسم الجديد، فيما لا يزال الحارس خالد شراحيلي مبعدا عن التدريبات الجماعية بعد القرار الذي أصدرته الإدارة نهاية الموسم الرياضي مع وضع برنامج تدريبي خاص له.

وبحسب المركز الإعلامي الأزرق، فإن المدير الفني جوستافو ماتوساس عقد اجتماعا مع اللاعبين للحديث عن كافة الأمور المتعلقة بالموسم المقبل، فيما بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة وعدد من تدريبات التوازن، واختتمت بمناورة على نصف مساحة الملعب، فيما أدى ناصر الشمراني برنامجاً تأهيلياً نظير الإصابة التي تعرض لها سابقاً.

وشارك اللاعبون الثلاثة الجديد في التمرينات، وهم عبدالملك الخيبري وماجد النجراني وعبدالمجيد الرويلي بجانب سلطان الدعيع وعبدالله الحافظ بعد انتهاء تدريباتهما وسط متابعة الرئيس الأمير نواف بن سعد.