طارق كيال يجتمع بالجهاز الإداري لـ"المنتخب السعودي"

عقد طارق كيال، مشرف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اجتماعاً بالجهاز الإداري للمنتخب الوطني مساء اليوم، كان فيه مدير الكرة زكي الصالح للوقوف على آخر استعدادات الفترة القادمة لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الذي تضمن الخطة الفنية التي تم توزيعها من قبل المدير الفني بيرت فان مارفيك على كافة مواجهات التصفيات الآسيوية.

وبحسب صفحة الاتحاد الرسمية في تويتر يوم الخميس، فإن كيال اطلع على التحضيرات الخاصة بالمعسكر الخارجي الذي سيقام في التاسع من شهر يوليو في مدينة سالزبورغ بالنمسا، كما اطلع كيال على آلية العمل الإداري، وفي ختام الاجتماع اطلع كيال على لائحة التنظيمات للمنتخبات الوطنية .

يذكر أنه الاجتماع الأول الذي يجمع طارق كيال بأعضاء الجهاز الإداري بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على توليه مهمة الإشراف على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم .