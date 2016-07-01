فيصل بن تركي يكرر "سنسجل ونسجل ونسجل"

أكد فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أن ناديه سوف يصدر القوائم المالية لاحقاً بعد تسلم إدارته مهامها رسمياً في الأيام الماضية.

وقال رئيس النصر عبر صفحته الشخصية في تويتر يوم الخميس: "نادي النصر طلب مهلة قصيرة لإعلان القوائم المالية، لكون الإدارة الجديدة ستتسلم مهامها الليلة".

وعبر بيان هيئة الرياضة، فإن النصر لم يكشف عن قوائمه المالية بعد، وهو ما يجعل النادي غير مؤهل لتسجيل لاعبين جدد، ولكن فيصل بن تركي رد حيال الموضوع: "كل ما يدور من إشاعات وأرقام غير دقيق، ونعد جماهيرنا بحول الله أننا ( سنسجل ونسجل ونسجل )".