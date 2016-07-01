كيف ينجح المسعود ؟

تسلم الخلوق والمثالي جداً أحمد مسعود (رسمياً) مهامه رئيساً (مؤقتاً) لمجلس إدارة نادي الاتحاد...

ـ ما أصعبها من مهمة في ظروف صعبة ووقت أصعب... لكن للمهام الصعبة رجالها وأحمد مسعود أحدهم بل أبرزهم...

ـ عندما أقول الظروف والأوقات الصعبة إنما أعني ذلك تماماً إذ لا أعتقد أن نادي الاتحاد منذ تأسس قبل قرابة90 عاماً قد مر بظروف صعبة وأوقات عصيبة مثلما هي حاله اليوم...

ـ لا مستحيل لتحقيق الآمال والطموحات من خلال تجاوز الصعاب والعقبات متى حضر العمل الإيجابي وقبل ذلك كان التكاتف و (الاتحاد)..

ـ لا أحد يشك في عشق أحمد مسعود للاتحاد....ولا نقاش حول خبرته الإدارية سواء في مجال الأندية أو أي مجال آخر فللرجل خبرته الإدارية العريضة التي حقق من خلالها نجاحات كبيرة في أموره الشخصية و لنادي الاتحاد...

ـ لكن لابد من القول أن هذه كلها لا تعني ضمان النجاح للمسعود في تجربته الجديدة رئيساً لنادي الاتحاد...

ـ ليس تشاؤماً ولا تقليلاً من كفاءة الرجل وفكره الإداري إنما هي حقائق لابد أن نقولها بل ويفهمها الرئيس (العائد) وهو بالتأكيد يفهمها جيداً...

ـ في فترة أحمد مسعود الرئاسية الأولى كانت الأمور (داخل) البيت الاتحادي و حتى (خارجه وحوله) مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم...

ـ كان الاتحاديون (بمختلف شرائحهم) بالفعل (متحدين) بينما هم اليوم (بمختلف شرائحهم) متفرقون...

ـ في ذلك الوقت لم يكن الاتحاد يحتاج لمبالغ طائلة كما هو يحتاج اليوم وإذا احتاج فسيجد الدعم المباشر لأن رجال الاتحاد كانوا (متحدين) في تلك الفترة...

ـ الصراعات الشرفية والإعلامية لم تكن في تلك المرحلة موجودة وإن وجدت فهي على شكل (اختلافات) في وجهات النظر لم تكن مؤثرة لأنها كانت محدودة للغاية...

ـ اليوم (يتفرق) الاتحاديون أعضاء شرف وإعلاميون في مشهد لا يسر البعيدين فكيف بالقريبين العاشقين...

ـ المطلوب من أحمد مسعود (وهو الخبير المحنك) ليس فقط أن يدير أمور النادي بل عليه أن يعمل في خطوط متوازية كلها تتعلق بالبيت والشأن الاتحادي بل أنها هي المؤشر الأول لنجاحه في مهمته...

ـ على أحمد مسعود أن يسعى جاهداً للم شمل الاتحاديين حوله رغم أن البعض يعتقد أن هذه ليست مهمته بل هي مهمة كبار رجال الاتحاد...

ـ عندما أطالب أحمد مسعود بهذه المهمة إنما لأنني أعلم بمكانته لدى (كل الاتحاديين) وربما أنه أكثر الاتحاديين (التوافقيين) الذي يجد الرضا من الأغلبية...

ـ على أحمد مسعود أن يسعى جاهداً لتوحيد صف الإعلاميين الاتحاديين خصوصاً انه محبوب لديهم كلهم أو على الأقل أغلبيتهم...

ـ عندما (يتحد) الشرفيون الاتحاديون سيجد أحمد مسعود الدعم المالي المطلوب للنجاح...

ـ وعندما (يتحد) الإعلاميون الاتحاديون سيجد أحمد مسعود الدعم الإعلامي اللازم خلال المرحلة المقبلة...

ـ عدا ذلك فإن المهمة ستكون أصعب...

ـ هل أنتم مصدقون أن 30 مليون ريال ستسير أمور الاتحاد... بالتأكيد لا ولا حتى لأسبوع واحد...

*نقلاً عن الرياضية السعودية