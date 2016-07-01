مظاهرة ميسي

لا أتخيل نجماً في عمر وعطاء وقيمة ميسي خارج قائمة منتخب التانغو بقميصه الشهير السماوي والأبيض، لا سيما في كأس العالم ٢٠١٨، فما بالكم بالأرجنتينيين أنفسهم؟

ورغم الخسارة المرة في نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي بسيناريو قاتل ومحبط، إلا أن الجماهير الأرجنتينية استقبلت من خذلوها بلافتات تطالب ميسي بالعدول عن قراره «الصادم» باعتزال اللعب دولياً، بل سترتب مظاهرة أخرى خاصة غداً «السبت» في ساحة «أوبيليسكو» في العاصمة «بوينس آيرس» وسيحتشد نحو مئة ألف للضغط على البرغوث الجميل وثنيه عن قراره المفاجئ، الذي عزاه إلى «إحباط» ذهبي في أربع نهائيات حطمت آماله وحرمته إضافة مجد وطني مع أمجاده وإنجازاته الخرافية في مسيرته الذهبية مع برشلونة.

ولكن الأغرب إصرار ليونيل ميسي (٢٩ سنة) على الاعتزال بقوله «من الأفضل لي وللجميع هذا القرار الذي اتخذته، لقد حاولنا كثيراً إنهاء النحس لكن الكرة لا تريد الابتسام لنا، أنا اعتزلت اللعب دولياً».

والواضح جلياً أننا أمام نجم محبط للغاية بعبارة «النحس» و«عدم ابتسام الكرة لنا»، وهنا أتساءل: هل يستطيع «خبراء» علم النفس وغيرهم إخراج ميسي النجم العالمي الأول من هذا التشاؤم والإحباط والعزلة؟!

وفي الأصل هل اتخذ ميسي القرار عن قناعة تامة وهو في قمة الانهيار؟ أم بسبب ضغوط حاجز المقارنات مع من سبقوه من الأساطير؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية