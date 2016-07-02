إنجليز لا يعرفون الرئيس!

علان رئيس الاتحاد الانجليزي جريك دايك عن فشله في التوصل للبديل الذي يمكن أن يخلف المدرب المستقيل روي هودجسون، لا يمكن أن يختلف عن ذات السيناريو الذي ظل فيه الاتحاد الانجليزي ومنتخب الأسود الثلاثة، وخلال السنوات الطويلة الماضية حتى ما قبل مرحلة هودجسون، ملطّخًا بتبعات فشل اداري ذريع، والا من غير المعقول، أن يقنع جريك أحدا الآن عندما يعلن عن صعوبة المهمة في ايجاد المدرب البديل، وأن الضغوط التي تحاصر المدربين لا تسعفهم لتقديم المستوى المأمول، وكأنه يتحدث عن كرة أخرى غير الانجليزية صاحبت التاريخ الطويل، أو أن الكرة التي يدير مجلس ادارتها، ليست كما هي حال الضغوط التي تتعرض لها المنتخبات الأخرى، وحتى أكثر بكثير من التبعات الاعلامية التي يعيش عليها المتعاطي مع كرة الإنجليز!

لا يمكن للرئيس أن يتابع كل تلك المؤشرات من الفشل والتراجع الذي رافق الكرة التي يديرها، ولا تكون لديه من الخيارات والحلول البديله مايتناسب ويضمن الاستقرار، للتعامل مع الموقف الأخير، لكن هناك من الواقع ما يكفي، للسير في عكس الاتجاه، عندما يكون المعني بالرئاسة والقيادة لا يملك القدر البسيط من الرؤية والمكانة القيادية، وربما تكون حادثة اعتذار مدرب منتخب 21 سنة جاريث ساوثجيت، أيضًا صورة أخرى من صور عدم الدقة والموضوعية، عندما يرفض المدرب الأخير مسؤولية المدرب المؤقت، وكأنه أيضًا يلمّح الى الواقع المزري الذي تعيش عليه الكرة الانجليزيه، ليس بسبب القلة في الامكانات أو الندرة في عدد النجوم، التي تُثري دوري الشهرة والمليارات، بقدر ما هي العقلية «الضحلة» التي لا تعرف كيف هي الادارة، وكيف يمكن أن تدار!

لم يقدم جريك دايك، ما يمكن أن يشفع لأحد أن يتحدث عن قيمة مختلفة، بلغتها الكرة الانجليزية خلال سنوات إدارته الطويلة، ولا يمكن أن يتحدث أحد في نفس المسار اذا ما استمر بعد مرحلته الحالية التي تنتهي في يوليو القادم، خاصة في ظل وجود حالة متقدمة من الادارة يمكن أن تقارن مع رابطة المحترفين الانجليزية، وما تمكنت من تحقيقه على مستوى الانجازات والنجاحات، وكيف هي الادارة الانجليزية بمعناها الحقيقي عندما تكون حاضرة، ليس كحالة لا يمكن أن تليق حتى مع الأبجديات!

إن اعتقاد من يعنيهم الأمر بقدرة جريك دايك على إحداث التغيير في حالة الاستمرار، لا يمكن أن تقدم أكثر مما ظهر وتجلى من مؤشرات، ويكفي أن نقول إنها حالة من الفشل الذريع هو نفسه دايك من يتحدث بها عن نفسه قبل أن تتحدث عنها كرة الانجليز!

*نقلاً عن الأيام البحرينية