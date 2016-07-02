اتحاد جدة يجدد عقد مهاجمه فهد المولد

أعلن نادي اتحاد جدة تجديد عقد مهاجمه فهد المولد رسميا، وذلك حرصا من الطرفين على الاستمرار، فيما أعلن الحساب الرسمي الخبر رسميا عبر تويتر يوم السبت.

وقال رئيس النادي أحمد مسعود خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النادي: "أشكر أعضاء الشرف على وقوفهم إلى جانب النادي وهذا أمر غير مستغرب على محبي الكيان".

وعن المدرب المستقبلي للفريق: "تواصلنا مع المدرب الروماني بيتوركا وسوف نجتمع معه للتعرف على الارتباط المستقبلي وسوف نختار ما يخدم مصلحة الفريق".

وحول المبالغ المطلوبة للتسجيل: "نحتاج الى 67 مليون ريال للتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد وسوف نجتاز هذه العقبة".

ويعتبر المولد أحد أعمدة الفريق الرئيسة وسبق له الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب بيرت فان مارفيك ضمن رحلة المونديال.