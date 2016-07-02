اليونايتد: وداعاً يا جيجز

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت رحيل رايان جيجز بعد 29 عاما قضاها في أولد ترافورد.



ولعب الويلزي جيجز 963 مباراة وتوج بالدوري الانجليزي الممتاز 13 مرة وبدوري أبطال أوروبا مرتين قبل اعتزاله في 2014.



وعمل جيجز (42 عاما) مساعدا للمدربين ديفيد مويز ولويس فان جال بعد تقاعد أليكس فيرجسون عام 2013 وقرر عدم الحصول على دور في النادي تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو الذي تسلم المهمة في مايو ايار الماضي.



وقال جيجز عبر بيان للنادي "بعد 29 موسما في مانشستر يونايتد كلاعب وكمساعد للمدرب أعرف أن الفوز يسري في أوصال هذا النادي.. انه يعطي الفرصة للاعبين الشباب ويهوى اللعب الهجومي الممتع."



وأضاف "من العلامات الصحية امتلاك سقف طموح مرتفع ومن الصواب توقع الفوز. مانشستر يونايتد يطمح ويستحق ولا يقبل بأقل من تحقيق

طموحه.



"لذا تعين علي الإعلان عن قرار كبير واتخاذ خطوة الابتعاد عن النادي الذي قضيت به حياتي منذ سن 14 عاما. لم يكن قرارا هينا.



"ومع ذلك يبدو الوقت مناسبا رغم عدم وجود خطة محددة أمامي لامتهان التدريب وهو المجال الذي أود العمل به."



وهنأ جيجز البرتغالي مورينيو بتولي تدريب يونايتد.



وتابع "هناك القليل ممن يملكون عقلية فوز حقيقية على أعلى مستوى وجوزيه بالتأكيد أحد هؤلاء."



وأضاف "أوجه شكري الأخير للجماهير ولا يمكنني التعبير عن مدى افتقادي للسير في أولد ترافورد أمامكم. من الصعب جدا الوداع بعد 29 عاما. أحببت كل دقيقة لي كلاعب وكمساعد للمدرب."



وقال إد وودوارد الرئيس التنفيذي ليونايتد "مكان رايان محفوظ في التاريخ.



"كان حاضرا في النادي منذ 1987 وأسعد الجماهير خلال فترته كلاعب وتحمل المسؤولية في الجهاز الفني والجميع يتمنى له التوفيق في مسيرته الجديدة."