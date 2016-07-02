باختصار.. لم يعجبنا القرار!!

كل من ينتمي للشارع الرياضي بدون استثناء تفاجأ بصدور قرار الاتحاد البحريني لكرة القدم الأسبوع الماضي، بخصوص اعتماد الشهادات العليا فقط لمدربي الموسم القادم على مستوى الكبار بشكل نهائي وبدون استثناءات بهدف تنظيم عملية التدريب في الأندية وجذب العناصر المتميزة، بمعنى المدربين الذين يحق لهم قيادة فرق الكبار الموسم القادم يجب أن يكونوا قد حصلوا على شهادة التدريب من المستوى الأول (A) أو ما يعادلها، لمواكبة ما طبق للمستويات المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي للعبة.



وسؤالنا هنا (إلى أين نحن سائرون؟): هل كان مثل هذا القرار مناسبًا في الظروف الدقيقة الصعبة على الأندية الهاوية المفلسة وليست المحترفة والتي تمر بضائقة مالية صعبة خصوصًا وأن أكثرها أعلنت تعاقدها مع بعض المدربين مسبقًا، سواء المحليين أو الأجانب ممن لا يمتلكون تلك الشهادات، وبالتالي أصبحوا في موقف صعب جدًا!!



هنا علينا التوقف ومراجعة النفس ونقد الذات ووضع حد لتلك القرارات المفاجأة (والتى لا تتناسب مع امكانياتنا في الوقت الحاضر على الاقل والتى سوف تتكبد الاندية مبالغ كبيرة نظير قيامها بالتعاقد مع المدربين من المستوى الاول A) وإعادة النظر في ذلك، والتساؤل لماذا هذا التسرع رغم معرفتنا بالبيئة الرياضية البحرينية التى تعاني من الكثير وليس على مشكلة المدربين فقط!!



أتصور أن المفروض قبل إصدار مثل هذا القرار أن يمهد الطريق للأندية لتصحيح وضعها وبمعيتهم الضحايا المدربين الوطنيين الذين سيتضررون من القرار بشكل كبير، وخصوصًا المخضرمين منهم!!

نقطة شديدة الوضوح

نقترح على اتحاد الكرة إعادة النظر في هذا القرار بما يتواكب مع مصالحها ورغبة الاتحاد الآسيوي وأن يكون هناك تنسيق في هذا الشأن مع الأندية بما يهدف إلى الصالح العام لأننا لا نريد أن تتضرر أنديتنا وفي الوقت نفسه لا نريد مخالفة تعليمات الاتحاد الآسيوي، وهنا يتطلب الأمر ضرورة البدء بتنظيم دورات تدريبية متخصصة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لعدد ليس بقليل من مدربينا المواطنين لكي يتسنى لهم الحصول على شهادة التدريب A والعمل بدون أية عراقيل فيما بعد.

توابع القرار سيكون!!

هجرة كوادرنا التدريبية من المهنة والتحول إلى استوديوهات التحليل (لكسب لقمة العيش والتواجد في الساحة الرياضية)!!

*نقلاً عن الأيام البحرينية