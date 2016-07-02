رابطة المحترفين توضح حقيقة الرخص الآسيوية المخالفة

أوضحت رابطة المحترفين السعودية، حقيقة الإجراءات التي اتخذتها في إصدار رخصتي الاتحاد والأهلي الآسيويتين، والتي على إثرها عوقبت الرابطة من قبل لجنة الانضباط الآسيوية بمبلغ قدره 150 ألف دولار أميركي.

وفي الخبر الذي بث لوسائل الإعلام اليوم، فإن الاتحاد الآسيوي غرّم نظيره السعودي 150 ألف دولار أميركي بسبب منح الأخير تراخيص غير مكتملة لناديي الأهلي والنصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2015، فيما تم تغريم اتحاد جدة 20 ألف دولار أميركي وحرمانه من جماهيره مباراتين بسبب ما بدر من جماهيره في مباراته مع ساباهان أصفهان خلال النسخة الأخيرة.

وفي بيان رابطة المحترفين الذي نشر مساء اليوم الجمعة، جاء فيه: "لجنة التراخيص هي لجنة مستقلة تعمل تحت مظلة رابطة دوري المحترفين بتفويض من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد بدأت أعمالها في عام 2012م وكانت الدورة الأولى من (2012-2104)، والقرار الصادر اليوم يخص لجنة التراخيص السابقة والتي أصدرت قرار منح الترخيص في أكتوبر 2014 للأندية المشاركة في دوري أبطال أسيا نسخة 2015".

وأضاف البيان: "الغرامة المالية ناتجة عن خطأ إجرائي من إدارة التراخيص بالرابطة في تفسير لائحة التراخيص 2014 والتي تتطلب سداد النادي لكافة الالتزامات المادية المستحقة بتاريخ ٣٠ يونيو قبل حلول ٣٠ سبتمبر من العام نفسه ما لم تتم إعادة جدولتها أو كانت منظورة لدى جهات مختصة، حيث تبين بعد منح الناديين للترخيص بفترة وجود مستحق مالي لم يستوف الشرط المذكور أعلاه وقت قرار منح الرخصة في نظر لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي".

ويكمل: "أنه من المعلوم وكما ذكر في لائحة تراخيص الأندية الآسيوية أن كل الأندية تتحمل تبعات مصداقية قوائمها المالية المقدمة وأنه قد قدم كل ناد إقراراً إلى لجنة التراخيص بدقة المعلومات المقدمة من النادي".

وتبع ذلك: "أن لجنة التراخيص السابقة قدمت مشكورة تقريراً مفصلا لرابطة دوري المحترفين عن جوانب إجرائية وإدارية مهمة يستلزم القيام بها وخاصة أعمال الفحص والتدقيق على القوائم المالية للأندية وجميع المعايير الأخرى وهذا ما تم العمل والأخذ به لاحقا".

من جانبه قامت إدارة التراخيص في الرابطة باتخاذ الاجراءات التصحيحية في لائحة 2015 وذلك كما هو مذكور في نص القرار الأسيوي، كما قامت بتنظيم عدة ورش عمل لمسؤولي تراخيص الأندية السعودية في العام الماضي بحضور مدير إدارة التراخيص بالاتحاد الاسيوي والمسئول المالي، إضافة إلى زيارات متعددة للأندية لشرح كافة التعديلات على اللائحة الأخيرة.

فيما بدأت إدارة التراخيص الأسيوية بتطبيق نظام (CLAS) الألكتروني على جميع الاتحادات الوطنية مما يمنح إدارة التراخيص الأسيوية وإدارة التراخيص بالرابطة فرصة التأكد ومراجعة كافة الخطوات والمستندات المقدمة من الأندية المقدمة على طلب الحصول على الرخصة قبل منح الرخصة.

ويضيف البيان: "ستقوم رابطة دوري المحترفين بطلب حيثيات القرار الصادر من لجنة الانضباط والتشاور مع محامي الرابطة للنظر في تقديم استئناف للقرار من عدمه".

وختم البيان قوله: "تؤكد رابطة دوري المحترفين أن إدارة تراخيص الأندية ستقوم بتطبيق كافة اللوائح وترجو من كافة الأندية التعاون بشكل كامل لتسليم كافة المتطلبات في المواعيد الزمنية المحددة.