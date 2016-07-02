عبدالله بن مساعد: أشعر بالقلق بسبب "تلاعب النتائج"

أشار عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إلى شعوره بالقلق لاسيما مع تداول الأخبار حول تلاعب النتائج، خصوصا في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أنه من أولويات الهيئة وجود رياضة نزيهة في المملكة.

وقال ابن مساعد في تصريحات خاصة لقناة "العربية": "احنا في الوسط الرياضي نسمع عن تلاعب وخصوصا في دوري الدرجة الأولى، وهذا أمر يشعرني بالقلق. انتظرنا أن يتعامل معها اتحاد كرة القدم بطريقة حاسمة، ولكن لمن وصلت لنا معلومات عن التلاعب".

ويكمل: "من أولوياتنا وجود رياضة نزيهة ولا نستطيع في المملكة أن يكون لنا دوري غير نزيه، وعملنا تحقيقات سرية وأظهرنا بيانا ونتعاون مع اتحاد كرة القدم، ونتعامل معه بكل حزم، سوف نراقب هذا الأمر بشكل دقيق مستقبلاً".

وحول ديون الأندية: "الأرقام اللي طلعت أمس فقط الديون التي تم حل أجلها والالتزامات التي سوف تحل في السنوات المقبلة، ونحن في هيئة الرياضة يهمنا سلامة الأندية من الأمور المادية، خصوصا في أندية لم تتقدم، وحين تقدمها سوف تزيد عن مليار ريال، وكل ذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

ويكمل: "أحد أسباب تفاقم الديون، هو ميزانية الكرة لحالها والألعاب المختلفة لحالها، هذه ميزانية الأندية بشكل كامل. ديون شاملة طبعاً، هناك بعض الأندية طلبت مهلة إضافية ولهم أسباب مختلفة وأعطيناهم مهلة إلى 15 من منتصف الشهر المقبل، ولكن هم ممنوعون من التسجيل حتى يعطونا المعلومات كاملة".

وعلق على السبب قائلاً: "الوضع اللي وصلنا له ما وصلنا له من يوم وليلة، كان فيه فشل من وقت طويل، احنا نحاول أن نعالج المشكلة خلال أربع أو خمس سنوات، الإجراء الأكثر حزماً اللي راح يكون في المستقبل، راح يكون فيه خصم نقاط وهبوط لدرجات أدنى وأتمنى من الأندية ما يكون الهدف فقط تسجيل لاعبين، لأن ممكن يكون فيه هبوط وحسم نقاط، رئيس نادي لازم يكون همه خفض الديون".

وعن طريق اختيار الرئيس الجديد في نادي الاتحاد: "سوف نغير طريقة الانتخابات، وربما يشارك في اختيار الرئيس جميع المشجعين في أنحاء المملكة وأيضا في دول الخليج".