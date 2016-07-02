يبدو أن لقب بطولة يورو ٢٠١٦ لن يذهب للمنتخب الأفضل أو الأقوى أو حتى الأجدر، بل سيكون للمنتخب صاحب الحظ الأوفر، فبعد موجة سقوط الكبار سواء في الدور التمهيدي أو في منافسات الدور ثمن النهائي بتدخل مباشر من الحظ والتوفيق، جاء تأهل المنتخب البرتغالي على حساب بولندا في لقاء الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، كنوع من التأكيد على أن يورو ٢٠١٦ تحمل في جعبتها المزيد من المفاجآت والغموض، ولا أدل على ذلك من وصول منتخب البرتغال للدور نصف النهائي، دون أن يحقق حالة فوز واحدة في الوقت الأصلي من المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا لمن يملك حظوظاً استثنائية.

لا خلاف على أن عامل الحظ مهم للغاية في عالم الرياضة وبالتحديد مع كرة القدم، فالمنتخب البولندي تقدم بأسرع هدف في البطولة، وكان الأفضل والأقرب لحسم المواجهة في أغلب فترات المباراة، ومع ذلك خرج في نهاية المطاف من البطولة عندما جانبه الحظ في ركلات الترجيح، بينما كان التوفيق للبرتغال بهدف التعادل أولا ثم من خلال ركلات الترجيح، لتجد نفسها في الدور نصف النهائي، بانتظار الفائز من لقاء ويلز وبلجيكا، فهل تتواصل لعبة الحظ مع رونالدو ورفاقه؟

كلمة أخيرة

بدون الحظ والتوفيق لا يمكن الوصول إلى منصات التتويج، وهنا يكمن سر كرة القدم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية