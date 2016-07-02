مجهولون يعتدون على منزل الكرواتي راكيتيش

قطع لاعب وسط منتخب كرواتيا لكرة القدم ايفان راكيتيش إجازته على جزيرة كرواتية، بعد تخريب منزله بحسب ما ذكرت الصحف المحلية السبت.

وقرر لاعب برشلونة الإسباني، الذي أقصي مع بلاده من ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 أمام البرتغال صفر-1، ترك جزيرة أوغليان مع عائلته بعدما قام شخص برمي صخرة كسرت نافذة الفيلا حيث يقضي عطلته، بحسب يومية "فيسيرنيي" التي تحدثت مع مسؤول الشرطة المحلي كارلو نوفوسيليتش.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس وقوع الحادثة، موضحا أن نافذة في المنزل قد كسرت ، مضيفا أن الشركة لا تربط الحادثة "حتى اللحظة" براكيتيتش.

وأشار نوفوسيليتش: "حاولنا إقناعهم بالبقاء، لكنهم قرروا الرحيل".