ملايين الأهلى والزمالك

مشكلة الأهلى والزمالك أنهما يقلدان بعضهما ويتنافسان على أمور لا تستحق أصلا من أجل إرضاء الجماهير، فالأهلى مثلا تعاقد فى الموسم الحالى مع عدد كبير من اللاعبين تجاوز الـ 9 لاعبين كلفوا خزائن القلعة الحمراء مبالغ مالية طائلة ولم ينجح أحد منهم بمن فيهم أحمد فتحى العائد بعد تجربة احتراف غير موفقة بالدوحة بعد ما أصر على ترك ناديه والسعى وراء بعض الدولارات على الرغم من مطالبة الأهلى له بألا يحترف فان اللاعب رفض ذلك وسافر وعاد من جديد للأهلى فى موقف غريب من إدارة النادى، فلم يقدم أى شىء لناديه والأغرب قرار ضمه للمنتخب الوطنى.

وتدور حاليا داخل الأهلى أحاديث عن ضرورة عودة عصام الحضرى (43 عاما) على الرغم من أن رئيس النادى المهندس محمود طاهر أكد أنه لا نية على الإطلاق لعودته، وأنا معه وأسانده لأن عودته ستكون بمنزلة ظلم كبير لجماهير الأهلى بعد ما تركه الحضرى فى ظروف صعبة، فمشكلة حراس المرمى داخل الأهلى من الممكن أن يتم حلها وبسرعة بالاعتماد حاليا على الحارس البديل لإكرامى، وأيضا حراس المرمى الناشئين.

والزمالك أيضا تعاقد مع 9 لاعبين هذا الموسم لم يظهر منهم سوى 2 أو 3 لاعبين فقط بمستوى جيد، وأنا أتساءل: أين قطاع الناشئين فى كل ناد؟ وأين تصرف الملايين فى هذا القطاع؟ والناديان يبحثان فى النهاية عن لاعبين خارج أسوار الأهلى والزمالك

*نقلاً عن الأهرام المصرية