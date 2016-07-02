ويلز تعبر بلجيكا نحو نصف نهائي أوروبا

واصل المنتخب الويلزي مغامرته التاريخية وبلغ الدور نصف النهائي من كأس اوروبا 2016 بعدما حول تخلفه امام نظيره البلجيكي المدجج بالنجوم الى فوز 3-1 يوم الجمعة على ملعب "ليل متروبول" في الدور الثاني.

ويدين المنتخب الويلزي الذي يخوض مشاركته القارية الاولى واختباره الاول في البطولات منذ ان وصل الى ربع نهائي مونديال 1958 في مشاركته العالمية الاولى والاخيرة، بتأهله الى دور الاربعة للقائد اشلي وليامز (31) وهال روبسون-كانو (55) والبديل سام وفوكس (86) الذين سجلوا الاهداف الثلاثة بعد ان افتتح راديا ناينغولان التسجيل لفريق المدرب مارك فيلموتس (13).

وضرب فريق المدرب كريس كولمان الذي اصبح اول فريق يبلغ نصف النهائي في اول مشاركة له منذ ان حققت ذلك السويد عام 1992، موعدا في دور الاربعة مع البرتغال الاربعاء المقبل في ليون في مواجهة بين غاريث بايل ورفيقيه في ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو وبيبي.

وفي المقابل، انتهى الحلم البلجيكي ببلوغ نصف النهائي في احدى البطولات الكبرى للمرة الاولى منذ مونديال 1986، وفي تكرار سيناريو 1980 عندما واصلت مشوارها القاري حتى النهائي.

والنقطة السلبية الوحيدة التاي خرجت منها ويلز في هذه المباراة التاريخية هي انها ستخوض نصف النهائي دون لاعب وسط ارسنال الانكليزي ارون رامسي الذي كان خلف الهدفين الاولين، وذلك بسبب الايقاف لحصوله على انذار ثان.

واجرى فيلموتس ثلاثة تعديلات على التشكيلة التي تغلبت على الجر 4-صفر في الدور الثاني اذ اشرك يانيك كاراسكو على حساب درايز مرتنز في خط الوسط، فيما غاب يان فيرتونغن بسبب الاصابة وتوماس فيرمايلن للايقاف ولعب بدلا منهما جايسون ديناير وجوردان لوكاكو الذي لعب الى جانب شقيقه المهاجم روميلو لوكاكو.

وهذه ليست المرة الاولى في هذه البطولة التي يتواجد فيها شقيقان في نفس المباراة اذ سبقهما الى ذلك جوني ايفانز وكوري ايفانز (ايرلندا الشمالية) وغرانيت تشاكا (سويسرا) الذي واجه شقيقه تاولانت تشاكا (البانيا).

وبدوره اجرى كريس كولمان تعديلا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على ايرلندا الشمالية 1-صفر في الدور الثاني وذلك باشراك هال روبسون-كانو اساسيا في الهجوم الى جانب غاريث بايل على حساب سام فوكس.

وجاءت البداية نارية من جهة بلجيكا التي حصلت على فرصة ثلاثية لافتتاح التسجيل، بدأت بكرة عرضية من روميلو لوكاكو الى كاراسكو المتواجد على القائم الايسر لكن مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني اصطدم بتألق الحارس واين هينيسي ثم سقطت الكرة امام توماس مونييه الذي سددها قوية لكن الدفاع ابعدها عن خط المرمى ثم سقطت مجددا امام ادين هازار الذي سددها قوية ايضا لكن الدفاع تدخل مجددا وانقذ الموقف (7).

وردت ويلز بفرصة لبايل الذي توغل في الجهة اليسرى قبل ان يسدد كرة قوية هزت الشباك الجانبية لمرمى تيبو كورتوا (10).

ولم ينتظر "الشياطين الحمر" طويلا لافتتاح التسجيل من تسديدة صاروخية رائعة اطلقها لاعب وسط روما الايطالي راديا ناينغولان من حوالي 30 م الى الزاوية اليمنى العليا لمرمى هينيسي (13) وذلك اثر تمريرة من هازارد الذي اصبح اول لاعب يمرر اربع تمريرات حاسمة في النهائيات منذ ان حقق ذلك اليوغوسلافي ليوبينكو درولوفيتش في نسخة عام 2000.

واكد هازار مجددا انه وضع خلفه موسمه المخيب مع تشلسي الانكليزي اذ ان تمريراته الاربع الحاسمة التي حققها في 5 مباريات خلال البطولة الحالية هي اكثر مما حققه في 31 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الفائت (3).

لكن الهدف المبكر لم يحبط عزيمة الويلزيين اذ كانوا قريبين من ادراك التعادل في الدقيقة 26 عندما توغل ارون رامسي في الجهة اليمنى قبل ان يعكس الكرة لنيل تايلور الذي اطلقها قوية من داخل المنطقة لكن كورتوا تألق وانقذ مرماه.

وعوضت ويلز هذه الفرصة بعد دقائق معدودة وذلك اثر ركلة ركنية نفذها رامسي من الجهة اليمنى فوصلت الكرة الى القائد اشلي وليامز الذي حولها برأسه الى الزاوية اليسرى لمرمى كورتوا (31).

ثم غابت بعدها الفرص عن المرميين حتى نهاية الشوط الاول ومع بداية الثاني زج فيلموتس بمروان فلايني بدلا من كاراسكو بحثا عن استعادة التقدم وكاد ذلك ان يتحقق برأسية من روميلو لوكاكو لكن محاولة مهاجم ايفرتون مرت بجانب القائم الايمن (48) ثم اتبعها كيفن دي بروين بتسديدة من خارج المنطقة لكن الكرة علت العارضة بقليل (49).

وواصل رجال فيلموتس انتفاضتهم واختبر هازار حظه بتسديدة مقوسة اطلقها من حدود المنطقة لكن الكرة مرت قريبة من القائم الايسر (50).

وجاء الرد الويلزي قاسيا لان رجال كريس كولمان تقدموا في اول فرصة لهم وبهدف رائع لروبسون-كانو الذي وصلته الكرة بتمريرة عرضية من رامسي فسيطر عليها ثم تلاعب بمدافعين بحركة رائعة قبل ان يسدد على يمين كورتوا (55).

ورغم التقدم، كان المنتخب الويلزي الاخطر وكان قريبا من اضافة هدف ثالث عبر القائد وليامز اثر ركلة ركنية اخرى لكن كرته "الطائرة" علت العارضة بقليل (66).

وانتظر المنتخب البلجيكي حتى الدقيقة 74 ليهدد مرمى هينيسي بشكل فعلي وذلك من كرة رأسية لفلايني اثر عرضية من توبي الدرفيريلد لكن محاولة لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي مرت بجانب القائم الايسر.

وفي خضم الاندفاع البلجيكي، وجه البديل سام فوكس وفي اول كرة له بعد دخوله بدلا من روبسون-كانو رصاصة الرحمة الى "الشياطين الحمر" بتسجيله الهدف الثالث من كرة رأسية اثر عرضية من كريس غانتر (86).

