صفقات مدوية وزعيم معتل

مدوية تلك الصفقات التي أبرمها الهلال مؤخراً؛ فبعد نجراني القادسية ضم خيبري الشباب ورويلي التعاون وجميعهم يلعبون في خط الوسط وفي ذلك دلالة واضحة على عدم الرضا عن أداء الثالوث العابد والدوسري والفرج، الذين خذلوا الفريق في الموسم الماضي، كما ضم أسامة هوساوي، الذي يعد بلا شك مركز ثقل في خط الدفاع.

هذه الصفقات بالتـأكيد تمثل إضافة كبيرة لخطي الوسط والدفاع الهلاليين ولكن مشكلة الهلال الأساسية في الموسم الماضي كانت في خط المقدمة حيث إضاعة الفرص السهلة، التي آلت إلى ضياع بطولات.

وأتصور أن الإدارة جاملت ياسر القحطاني فبعدما كانت قاب قوسين من الاستغناء عن خدماته في ظل تقدمه في السن وعدم مقدرته على العطاء بشكل مؤثر تراجعت في قرار بالتأكيد لا يخدم الصالح الهلالي ذلك مع عدم إبرام أي صفقة حتى كتابة هذه السطور لدعم خط المقدمة وحراسة المرمى وعدم إقفال ملف الأجانب، وبذلك لم تعالج إدارة نواف بن سعد المعضلات الأساسية التي يعاني منها الزعيم على الرغم من أن الصفقات التي أبرمتها كانت مميزة.

*نقلا عن الرياضية السعودية